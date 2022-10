Sie stellen sich hinter das Landestheater für Schwaben

Mitglieder des Finanzausschusses in Memmingen sprechen über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Zweckverband Landestheater Schwaben. Hintergrund sind Anpassungen bei Gagen.

13.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es geht weniger um Kultur, vielmehr um Finanzen, so der städtische Kämmerer Gunther Füßle in der Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses. Seitens der Gremiumsmitglieder kam ein weiterer Aspekt hinzu: Es geht darum, sich hinter das Landestheater Schwaben zu stellen. Die zu diskutierende Thematik in der Sitzung: steigende Kosten. Die Stadt Memmingen ist Mitglied im Zweckverband Landestheater Schwaben. Der hat jetzt über den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023 gesprochen. Welche Auswirkungen das auf Memmingen hat, zeigte Gunther Füßle in der Sitzung auf.

Der Hintergrund: „Personalrechtliche Veränderungen in der Entlohnung sind die Gründe“, umriss Gunther Füßle folgende Situation: Der Zweckverband Landestheater Schwaben hat über Veränderungen im Personalbereich beraten – darunter die Anhebung der Mindest-Gage aufgrund des neuen Mindestlohns sowie in der Folge davon die Anpassung des internen Gagen-Gefüges. Es könne nicht das Ziel sein, dass „langjährige Mitarbeiter“ in ihrer Entlohnung von nun neu Hinzukommenden „überholt“ würden.

Über diese Summen wird gesprochen

Es entstehen Mehrausgaben für das Jahr 2022 in Höhe von bis zu 230.000 Euro. Diese Kosten sollen aus den Rücklagen finanziert werden. Die ab dem Jahr 2023 anfallenden erhöhten Ausgaben von insgesamt 671.086 Euro könnten hingegen nur durch eine Anhebung der Finanzierungsbeiträge der Mitglieder im Zweckverband aufgefangen werden. Obacht: „Eine für das Jahr 2023 zu erwartende tarifliche Anpassung der Vergütung ist in diesem Mehrbetrag noch nicht berücksichtigt“, darauf weist der Zweckverband nach seiner Versammlung hin.

Was heißt das für Memmingen? Die Stadt hat durch ihren prozentualen Anteil von 40,1 Prozent am Zweckverband im Jahr 2023 beziehungsweise auch in den Folgejahren einen um etwa 269.000 Euro höheren Beitrag zu entrichten. Zur Orientierung: Auf den Bezirk Schwaben entfallen mit einem prozentualen Anteil von 30 Prozent weitere 201.000 Euro.

Wie geht es weiter? Der Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss hat sich inhaltlich schon mit der Thematik befasst, nahm die Erhöhung zur Kenntnis. Der Memminger Kämmerer Gunther Füßle erbat im Finanz- und Hauptausschuss nun einen Empfehlungsbeschluss. Nachdem es sich um eine nicht „unerhebliche Erhöhung von laufenden Kosten auch für künftige Jahre handelt und dadurch der Haushaltsplan 2023 sowie weitere betroffen“ sind, ist der Stadtrat für die Genehmigung zuständig.

Das sagen die Ausschussmitglieder: Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) stellte klar: „Kultur ist kein Luxus. Das Theater hat einen hohen Stellenwert und es ist wichtig, dass wir diesen Weg mitgehen.“ Das sah auch Professor Dr. Dieter Buchberger (Bündnis 90/Die Grünen) so. Die „vernünftigen Entgelte“ seien längst überfällig gewesen. Ivo Holzinger (SPD) dazu: „Wir sollten das wichtige Signal geben, dass wir fest hinter dem LTS stehen – auch für kleinere Zweckverband-Mitglieder.“ Dem kam das Gremium nach: Einstimmig schlugen die Ausschussmitglieder dem Plenum vor, die Erhöhung des Beitrages mitzutragen.

