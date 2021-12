Sieger von Planungswettbewerb in Erkheim steht fest

Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, hat die Marktgemeinde Erkheim einen Wettbewerb ausgelobt. Wie es nun weitergehen soll.

19.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Marktgemeinde Erkheim will ihren Ortskern attraktiver machen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte sie den Realisierungswettbewerb „Straßen in der Ortsmitte“ ausgelobt. Daran teilgenommen hatten zwölf Planungs- und Architekturbüros. Am Ende schafften es drei von ihnen in die engere Auswahl. Mittlerweile steht der Sieger fest. Das Büro Fischer und Heumann aus München hat sich durchgesetzt. Das Urteil des Preisgerichts, das sich aus Vertretern des Marktrats und der Architektur-Branche zusammengesetzt hat, war einstimmig, erklärt Bürgermeister Christian Seeberger.

Den Hauptgrund, weshalb das Münchner Büro letztlich den Zuschlag erhalten hat, beschreibt der Rathauschef so: „In der Summe passten die Materialauswahl und die planerische Gestaltung am besten zu einem Ort in der Größe von Erkheim.“ Die Gemeinde brauche keine Fußgängerzone und sei auch kein Kurort. Das habe der Sieger des Wettbewerbs am besten verstanden.

Im Mittelpunkt stehen zwei Straßen in Erkheim

Im Mittelpunkt des Ortsentwicklungs-Projekts stehen zwei Straßen: die Marktstraße und die Babenhauser Straße – wobei der Fokus zunächst auf der Marktstraße liegt, in der sich auch das Rathaus befindet. So soll die Fläche um das Amtsgebäude gepflastert werden, sodass der Platz für verschiedenen Veranstaltungen genutzt werden kann, erklärt der Bürgermeister. Ebenso sollen Kirche, Friedhof und Rathaus durch einen gepflasterten Weg besser miteinander verbunden werden.

Geplant ist aber auch, die Marktstraße an sich für Fußgänger und Radfahrer attraktiver zu gestalten. So sollen etwa an den Seiten einige Bäume gepflanzt werden. Die Straße selbst, die sich in einem schlechten Zustand befinde, müsse aber im Zuge der Bauarbeiten nicht verkleinert werden, da „genügend öffentliche Fläche“ für den Umbau zur Verfügung stehe. Der Straßenverlauf nördlich und südlich des Marktplatzes erhält demnach ebenfalls ein Pflaster. Der übrige Straßenabschnitt werde voll asphaltiert. Wichtig ist Seeberger in diesem Zusammenhang, dass nach Abschluss der Bauarbeiten weiter genügend Stellplätze für Autos vorhanden sind.

Lesen Sie auch

Verkehr Sontheim und Erkheim bauen Radweg gemeinsam

Konkrete Planung wird kommendes Jahr erarbeitet

Und wie geht es nun weiter? „Der Architektenvertrag ist bereits unterzeichnet“, sagt der Rathauschef. Ein entsprechender Beschluss des Marktgemeinderats sei auf den Weg gebracht worden. Das Büro mache sich Anfang 2022 an die Planungsarbeiten. Die Erkheimer sollen dabei aber nicht außen vor bleiben. „Wir wollen in den Dialog mit der Bürgerschaft treten. In welcher Form, kann ich wegen der Pandemie derzeit leider noch nicht sagen.“ Wenn alles nach Plan läuft, könnten im Anschluss die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke starten. „Die Bagger werden dann frühestens im Jahr 2023 anrollen“, erklärt Seeberger. Er geht von Gesamtkosten von rund 1,3 Millionen Euro aus. 50 Prozent der förderfähigen Kosten würden bezuschusst.

Noch nicht ganz so weit mit den Planungen ist man bei der Babenhauser Straße, die entlang der Östlichen Günz und parallel zur Günztalstraße, einer der belebtesten Straßen im Ort, verläuft. Eine Möglichkeit wäre, dass die Babenhauser Straße „aufgelassen“ wird, sie also weitestgehend nur noch von Fußgängern und Radlern genutzt werden kann. Wobei Seeberger einräumt, dass es auch Stimmen gibt, die den Autoverkehr aufrechterhalten wollen. „Auf jeden Fall sollte an Stellplätze für Autos gedacht werden, da die Metzgerei und die Bäckerei ganz in der Nähe sind.“ Prinzipiell gehe es darum, die Aufenthaltsqualität an den Bächen zu erhöhen.

Lesen Sie auch: Sontheim und Erkheim bauen Radweg gemeinsam