Simon & Garfunkel gingen unter die Haut

Das Graceland Duo gab ein Konzert in Memmingen und ließ die Weltmusiker Simon & Garfunkel aufleben. Eines ging den Gästen besonders unter die Haut.

12.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Rund 160 fast ausschließlich reifere bis ältere „Semester“ fanden sich im großen Saal der Stadthalle ein, um mit nostalgischen Gefühlen den unvergänglichen Klängen des amerikanischen Gesangsduos Simon & Garfunkel zu lauschen. Natürlich nicht original, denn der Stern des weltberühmten, heute 81-jährigen Duos leuchtete in den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts strahlend hell. Gleichwohl kamen die Klänge des achtköpfig aufgetretenen „Graceland Duos“ ganz nah an die originalen Klänge von Paul Simon und Arthur „Art“ Garfunkel heran.

Thomas Wacker als Simon und Thorsten Gary als „Art" eröffneten „Tribute meets Classic", eine Hommage an Simon & Garfunkel, zunächst mit weniger bekannten Stücken. Trotz der klanglichen Nähe ihres Gesangs und Gitarrenspiels zu den großen Vorbildern gibt das Streichquartett mit zwei Violinen, Bratsche und Cello dem Ensemble eine besondere individuelle Note. Die streichmusikalischen Anspiele der Stücke bezaubern mit edler Noblesse. Ganz besonders, wenn der als Wassili aus St. Petersburg vorgestellte Cellist seine „bauchige Stehgeige" solistisch samtweich warmtonig „singen" lässt.

Gänsehaut beim Anspiel

Als erster der großen Klassiker wurde „The Boxer" (I am just a poor boy ...) anmoderiert. Schon das herrliche Anspiel der Streicher schafft viel Gänsehaut. Und das Gesangsduett des hoch wie ein Countertenor gestimmten Gary und des tieferstimmigen Wacker geht so sehr unter die Haut, dass das Publikum begeistert in den Refrain „Lie-la-lie - lie-la-lie-lie-lie-lie-lie..." einfällt.

Mit melancholisch angehauchten Gefühlen von Sehnsucht wurde Paul Simons Song „Homeward Bound“ gespielt. Auf dem Bahnhof Witnes wartend, wo eine Plakette an die Entstehung des Liedes erinnert, war Simon von Liverpool nach London zu Freundin Kathy unterwegs.

Das peruanische Instrumentalstück „El cóndor Pasa“ (der Kondor fliegt vorüber) erinnerte an filmmusikalischen Klangzauber. Mit langem Schlussbeifall erklatschte das Publikum drei Zugaben: „Cecilia“, „Mrs. Robinson“ und „Bridge over troubled water“ (1970) als krönendes Sahnehäubchen.