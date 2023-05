Sind Straßensanierungen in Memmingen derzeit ein Luxus?

Die Stadt Memmingen will die Behringerstraße wegen zahlreicher Schäden erneuern. Doch nicht alle Stadtrats-Mitglieder im Bauausschuss sind dafür. Der Grund.

04.05.2023 | Stand: 08:35 Uhr

Kann sich die Stadt Memmingen aktuell Straßensanierungen überhaupt leisten und wenn ja, wie viele? Diese Fragen standen im Mittelpunkt, als es im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss um die Erneuerung der Behringerstraße ging. Einige Räte verwiesen auf die angespannte Haushaltslage. Letztlich stimmte das Gremium aber mehrheitlich für das Bauvorhaben.

Memmingen: Geschwindigkeit auf Behringerstraße reduzieren

Laut Tiefbauamtsleiter Urs Keil muss die Straße, die eine wichtige Verbindung zwischen der Buxacher und der Buxheimer Straße darstelle, „grundhaft“ erneuert werden. Die Asphaltfläche auf Fahrbahn und Gehwegen weist ihm zufolge zahlreiche Schäden auf. Die Bordsteine seien teilweise aufgeplatzt und es würden sich zahlreiche Pfützen bilden, da das Wasser an manchen Stellen nicht richtig in den Kanal ablaufen könne. „Jeder, der die Straße entlangfährt, erkennt den schlechten Zustand.“ Die Schäden am Schmutzwasserkanal könnten laut Keil in geschlossener Bauweise saniert werden. Ein Austausch der vorhandenen Betonrohre sei nicht erforderlich. Die Aufteilung von Gehwegen und Fahrbahn soll im Zuge der Sanierung beibehalten werden. Derzeit gilt in diesem Gebiet Tempo 30, bei der letzten Messung im April 2021 hätten sich rund 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer daran gehalten. Durch ein versetzt angeordnetes Parkverbot könnte eine Reduzierung der Geschwindigkeit erreicht werden.

Zu wenig Geld: Projekt zurückstellen

Öffentliche Parkplätze seien nicht vorhanden. „Die privaten Stellplätze und auch die dortigen Bäume bleiben erhalten“, sagte Keil. Die Verwaltung hatte auch weitere Flächen für Pflanzen und Bäume geprüft. Aufgrund der Vielzahl an Leitungen im Untergrund und des begrenzten Verkehrsraums konnte jedoch kein geeigneter Standort gefunden werden, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Nach den jüngsten Schätzungen im Februar werden die Gesamtkosten laut Keil etwa 508.000 Euro betragen.

Diese Summe brachte Rat Michael Hartge (ÖDP) auf den Plan. „Wir alle wissen, dass wir einen sehr prekären Haushalt haben.“ Zudem werde der Tarifabschluss für die Angestellten im Öffentlichen Dienst wohl bedeuten, „dass wir nicht an unsere mittelfristige Finanzplanung herankommen werden“. Und schon in diesem Jahr sei es ein „Haushalt auf Pump“. Gleichzeitig gebe es viele Straßen wie die Behringerstraße, die ähnlich renovierungsbedürftig seien. Daher plädierte er dafür, dass Projekt zurückzustellen.

Marode Straßen: Es gibt eine Prioritätenliste

Tiefbauamtsleiter Keil betonte, dass viele Straßen aus den 1950er und 1960er Jahren in einem solchen Zustand seien und warnte: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Rat Rupert Reisinger (Linke) wollte wissen, ob es denn eine Prioritätenliste für Straßen gebe, die saniert werden müssen, was Keil bejahte. Die Sanierung der Behringerstraße würde sich schon allein deswegen anbieten, weil die Stadtwerke in diesem Bereich ohnehin die Gas- und Wasserleitungen erneuern müsse. „Da hängen wir uns dann oben dran und machen die Straße neu.“ Leitender Baudirektor Fabian Damm schlug vor, die Prioritätenliste in einer der nächsten Sitzungen vorzustellen. Lesen Sie auch: Jahrelange Bauarbeiten in der Memminger Altstadt: Was um die Martinskirche geplant ist

Dritter Bürgermeister Hans-Martin Steiger (SPD) betonte, dass es deutlich sanierungsbedürftigere Straßen in Memmingen gebe. Da jedoch die Trinkwasserleitung erneuert werden müsse, sei es sinnvoll, diese Maßnahmen zu bündeln. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) pflichtete Steiger bei. Er verwies aber darauf, dass man wegen der schwierigen Haushaltslage auch Projekte, für die bereits Geld eingeplant sei, kritisch prüfen sollte. Mit Ausnahme von Michael Hartge, Rupert Reisinger und Professor Dr. Josef Schwarz (CSU) stimmte der Ausschuss der Straßensanierung zu.