Sir Simon Rattle gastiert im September in der Ottobeurer Basilika

Sir Simon Rattle, neuer Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters, gibt in Ottobeuren sein erstes Gastkonzert – nur zwei Tage nach seinem Einstand in München.

10.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Sir Simon Rattle, der neue Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, fängt in München musikalisch buchstäblich von vorne an: mit „Der Schöpfung“ von Haydn – für ihn ein Werk von ganz besonderer Bedeutung. Eine ganz besondere Ehre wird nur zwei Tage später Ottobeuren zuteil, gastiert der weltberühmte Dirigent mit seinen international hochgeschätzten Musikern doch gleich nach seinem Einstand im Herkuslessaal in der Ottobeurer Basilika. Keine Frage, dass dieses Konzert am Sonntag, 24. September, schon längst ausverkauft ist.

Ottobeurer Touristikamtsleiter: "Es war Rattles ausdrücklicher Wunsch"

„Es war Rattles ausdrücklicher Wunsch, sein erstes Gastkonzert in Ottobeuren zu geben“, erzählt Peter Kraus, Leiter des Touristikamts und Hauptverantwortlicher der Ottobeurer Konzerte. Der Stardirigent habe die Kirche zuvor schon einmal besucht, allerdings ohne sich zu erkennen zu geben. Kurz gezögert hat Kraus dennoch, als im März 2021 die Anfrage vom BR-Orchester für dieses Gastkonzert kam. Schließlich stand „Die Schöpfung“ auch 2022 auf dem Programm. „Aber natürlich konnten und wollten wir diesen Wunsch Rattles nicht ablehnen“, sagt Kraus. „Wir sind sehr stolz darauf.“

Dass es Rattle wichtig ist, seine neue Heimat Bayern kennenzulernen – zuletzt leitete er das London Symphony Orchestra – zeigt auch sein Interesse an der hiesigen Blasmusik. Das führt ihn übrigens nur eine Woche später erneut ins Unterallgäu, nach Benningen zu einer Probe der Brass Band Unterallgäu. Sie wurde für das Projekt „Symphonischer Hoagascht“ des BR-Symphonieorchesters ausgewählt. Im Laufe eines Jahres gibt es dann immer wieder Begegnungen und Workshops mit den Laien und Profis bis hin zu einem gemeinsamen Abschlusskonzert unter Rattles Leitung im Juli 2024. Aber zurück zu seinem Konzert in der Basilika und „Der Schöpfung“. Welch engen Bezug der Pultstar zu dem epochalem Oratorium hat, hat er einmal so formuliert: „Wenn ich nur ein Werk auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, dann wäre es Joseph Haydns Schöpfung.“ In ihr stecke alles, die ganze Welt – und wer sich nach diesem Werk nicht automatisch besser fühle, brauche „wirklich Hilfe“. Denn Haydns Musik mache glücklich.

Warum Ottobeuren einen besonderen Bezug zur "Schöpfung" hat

Auch Ottobeuren hat einen besondern Bezug zur „Schöpfung“, weiß Kraus. Und nennt unter den vielen Aufführungen zwei herausragende, in denen ebenfalls die BR-Symphoniker zu Gast waren: 1953 erklang sie unter dem Dirigat von Georg Ludwig Jochum zum ersten Mal in der Basilika; 1986 war es kein geringerer als Leonard Bernstein, der den Taktstock führte.

Sir Simon Rattle hätte beinahe schon einmal ein Basilikakonzert geleitet, erzählt Kraus. Er wollte in seiner Zeit als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker (1999 – 2018) ein Gastkonzert geben. Allerdings wollte der Hauptsponsor des weltberühmten Orchesters damals 500 Freikarten. „Wir haben das grob überschlagen, dann hätten wir für die anderen Karten 180 bis 200 Euro nehmen müssen, das wäre hier nicht gegangen“, begründet Kraus seine Entscheidung, dieses Angebot auszuschlagen.

Welche Extrawünsche wird der weltberühmte Dirigent Sir Simon Rattle haben?

Nun lernt er den „Sir“ zum ersten Mal persönlich kennen. Er sei schon ein bisschen aufgeregter als sonst, wenn solche großen Persönlichkeiten kommen, gibt Kraus zu. Er hofft, dass er alle Wünsche, etwa was den Aufbau anbelangt, erfüllen kann. Und fragt sich zum Beispiel, ob Rattle mit der Akustik in der Basilika zurecht kommt, in der es sieben, acht Sekunden Nachhall gibt. „Aber das merkt er schon bei der Probe, gute Dirigenten nehmen dann Tempi raus“, sagt Kraus. Was die Ausstattung der Garderobe angeht, ist er zuversichtlich, dass es da keine großen Extrawünsche geben wird. „Ich nehme an, dass Rattle wie alle wirklich Großen zufrieden ist mit dem, was wir ihm hinstellen, erwartet Kraus aus langjähriger Erfahrung. Es seien eher die „Möchtegerns“, die Sonderwünsche haben und etwa nur bestimmte Wasser- oder Schokoladenmarken akzeptieren. Normalerweise werden Kaffee, Häppchen, Wasser, Süßes und Früchte bereitgestellt und als Gastgeschenk der Ottobeurer Sekt mit der Basilika auf dem Etikett.

Wenn am Ende des Konzerts in der Basilika das große Geläut ertönt

Wie immer ziemlich angespannt wird Kraus, der für alles von der Feuerwehr bis zu den Musikern verantwortlich ist, dann in der Aufführung sitzen. „Ich bin erst zufrieden, wenn der letzte Glockenschlag verklungen ist, denn selbst da könnte noch etwas schief gehen“, sagt er. Davor mache er sich oft unnötige Gedanken, etwa, was er täte, wenn mal ein Stück Putz herunterfällt oder sonst etwas Außergewöhnliches passiert. Besonders spannend wird es jedes Mal am Ende der Konzerte, wenn statt Applaus das große Geläut erklingen soll. Dafür ist Pater Clemens zuständig, der zwei Plätze neben Kraus sitzt und genau weiß, wann er aufstehen muss, um rechtzeitig den Knopf zu drücken.