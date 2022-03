Ski alpin: Constanze Hoffmann knackt die „magische Marke“

Die U16-Rennläuferin aus Memmingen bleibt im dritten Rennen um den „BSA-Systemhaus-Cup“ als einzige Teilnehmerin unter 35 Sekunden.

25.03.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Nachdem im vergangenen Jahr der komplette Ski-Betrieb einschließlich aller Rennen coronabedingt ausgefallen war, konnten heuer die Rennserien fast wie gewohnt stattfinden, darunter auch wieder der „BSA-Systemhaus-Cup“.

Die RG Burig Mindelheim und der SSV Markt Rettenbach hatten die Rennen eins und zwei der Rennserie in Balderschwang beziehungsweise am Unterjoch ausgerichtet.

Es war das letzte Rennen im Rahmen des diesjährigen „BSA-Systemhaus-Cups“

Nun war es die Aufgabe des Ski-Clubs Mindelheim, das dritte und letzte Rennen in Grasgehren auszurichten. Die Kälte in der Nacht hatte für nahezu ideale Schneeverhältnisse auf der Waldstrecke gesorgt. In diesem letzten von drei Rennen um den BSA-Systemhaus-Cup ging es für zahlreiche Läuferinnen und Läufer noch einmal darum, ihre Platzierungen in der Gesamtwertung abzusichern oder sich noch zu verbessern.

110 Teilnehmer hatten gemeldet. Wegen eines Problems mit der Zeitmessanlage konnte das Rennen erst mit etwa 20-minütiger Verspätung gestartet werden.

Der Kurs war flüssig und schnell gesteckt

Der Kurs war heuer recht flüssig und schnell gesteckt, sodass hier zum Teil Laufzeiten von unter 35 Sekunden erreicht wurden. Tagesbestzeit in der Altersklasse U16 weiblich fuhr die Memmingerin Constanze Hoffmann von der RG Burig Mindelheim (33,73 Sekunden), die damit auch als einzige Teilnehmerin unter den magischen 35 Sekunden blieb.

Marlene Vad vom FC Benningen benötigt 35,34 Sekunden

Knapp darüber, mit 35,34 Sekunden, wurde Marlene Vad vom FC Benningen Siegerin in der Klasse U14. Während bei den Mädchen in Abwesenheit von erwachsenen Läuferinnen schon die Jugend auf sich aufmerksam machte, waren es bei den männlichen Teilnehmern noch die Erwachsenen, die dort die Bestzeiten fuhren. Marcel Endres von der RG Burig Mindelheim fuhr in 32,14 Sekunden Tagesbestzeit, gefolgt von Nico Vetter vom TSV Altusried, der 33,11 Sekunden benötigte. Bester Jugendlicher war mit 34,06 Sekunden Kilian Kohler vom SSV Wildpoldsried (U14 der Buben).

Der Ski-Club Mindelheim bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie bei allen Sponsoren.

Alle Ergebnisse dieses Rennens, der übrigen Rennen der Serie und die Gesamtwertung sind im Internet abrufbar. Die Adresse lautet

www.raceengine.de