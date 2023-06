Christian Neureuther zu Gast in Memmingen

Der ehemaliger Skiläufer Christian Neureuther erklärt in Memmingen, warum sich der Eintritt in einen Sportverein auch noch mit über 50 Jahren lohnt.

19.06.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Der ehemalige Profi-Skiläufer Christian Neureuther will Menschen ab 50 Jahren zum Eintritt in bayerische Sportvereine animieren: Ab 1. Juli startet dazu die bayernweite Gesundheitssportaktion „Mach mit – bleib fit“ des Bayerischen Landessportverbands (BLSV). Wer als „Best Ager“ zwischen Juli und Dezember eine Jahresmitgliedschaft in einem der über 11.000 angeschlossenen Vereine des BLSV abschließt, erhält einen einmaligen Zuschuss von 40 Euro. Die sportliche Auftaktveranstaltung der Aktion fand nun beim TV Memmingen statt. Präventionstrainerin Petra Gutermann hielt dazu eine Übungseinheit ab, an der sich Christian Neureuther, Jörg Ammon in seiner Funktion als BLSV-Präsident sowie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek beteiligten.

Neureuther: Versuche dreimal pro Woche Ausdauertraining zu machen

„Gerade nach der Pandemie ist Sport in der Gemeinschaft mehr als reines Schwitzen, es fördert die Gesundheit und die Geselligkeit gleichzeitig“, wie die Verantwortlichen betonen. „Dreimal die Woche versuche ich, Ausdauertraining zu machen“, sagte der 74-jährige Christian Neureuther.

Die BLSV-Gutschein-Kampagne unterstützt er aus Überzeugung, weil man nie zu alt sei, um mit Bewegung anzufangen. Der Freistaat fördert das Projekt mit rund 200.000 Euro. Allgäu-Sport

Weitere Infos zu der Aktion im Internet unter: www.blsv.de/gutscheine