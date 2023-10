So bereitet sich die neue Intendantin auf den Neustart in Memmingen vor

Sarah Kohrs leitet das Landestheater ab der Spielzeit 2024/25. Sie kommt schon jetzt häufig nach Memmingen. Was sie zur Neubesetzung des Ensembles sagt.

19.10.2023 | Stand: 08:58 Uhr

Einmal die Woche kommt Sarah Kohrs, die designierte Intendantin des Landestheaters Schwaben (LTS), schon jetzt nach Memmingen. Oft bleibt sie dann aber nicht in der Stadt, sondern fährt weiter in einen der weit verstreuten LTS-Gastspielorte. Denn eines ihrer Ziele sei, die Landesbühne bei den Mitgliedern des Zweckverbands wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und dort öfter zu spielen, sagt sie. Thema bei Kohrs Arbeitsbesuchen am LTS, das sie ab der Spielzeit 2024/25 leiten wird, ist natürlich auch ihr künftiges Ensemble – mit dessen Umbesetzung sie bereits einigen Staub aufgewirbelt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.