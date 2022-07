Ulrike Moritz stellt in unserer Naturgarten-Serie ihr Kleinod in Albishofen vor. Sie erklärt, was bei ihr besonders gut wächst.

Zehn Unterallgäuer Gärten sind Ende vergangenen Jahres mit dem bayerischen „Naturgarten“-Siegel ausgezeichnet worden. Jetzt, wo alles grünt und blüht, stellen wir diese Oasen für Menschen, Pflanzen und Tiere vor – und zeigen, wie leicht man sich davon etwas abschauen und selbst etwas für die Artenvielfalt tun kann. Heute: Ulrike und Norbert Moritz aus Albishofen.

