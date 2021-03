So endete das Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis Wangen

Grünen-Politikerin gewinnt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg das Direktmandat im Wahlkreis Wangen mit minimalem Vorsprung.

14.03.2021 | Stand: 21:49 Uhr

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser ( CDU) am Sonntag bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg geliefert. Am Ende hatte die 52-jährige Grünen-Politikerin mit 31,28 Prozent knapp die Nase vorn und sicherte sich das Direktmandat im Wahlkreis Wangen, das bisher Haser innehatte. Dieser erhielt 30,57 Prozent der Stimmen. Wie im ganzen Land haben CDU und AfD auch im Illertal Stimmenverluste erlitten. Dagegen legte die FDP kräftig und die Grünen leicht zu. Nachstehend die Ergebnisse in den Illertal-Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Memminger Zeitung. In Klammern stehen die Gewinne und Verluste im Vergleich zum Jahr 2016.

Aichstetten: CDU 38,27 Prozent (-2,61), Grüne 24,47 (+0,21), AfD 10,29 (-5,22), SPD FDP

Aitrach: CDU 33,42 (-0,39 ), Grüne 27,92 (-0,32), AfD 8,33 (-6,15), SPD 7,33 (-3,73), FDP 8,33 (+1,17)

Berkheim: CDU 30,08 (-6,58), Grüne 25,17 (+1,45), AfD 17,73 (-1,54), SPD 5,83 (-1,00), FDP 9,59 (+3,91)

Dettingen: CDU 26,63 (-9,09), Grüne 30,49 (+3,45), AfD 10,72 (-4,53), SPD 6,85 (-0,40), FDP 9,58 (+3,26)

Erolzheim: CDU 33,02 (-3.95), Grüne 27,64 (+2,44), AfD 14,66 (-0,90), SPD 5,25 (-3,17), FDP 7,40 (+1,48)

Kirchdorf: CDU 29,13 (-5,89), Grüne 25,42 (4,02), AfD 16,12 (-6,00), SPD 5,92 (-2,58), FDP 8,45 (+3,27)

Rot an der Rot: CDU 35,34 (-9,54), Grüne 23,02 (+0.08), AfD 11,66 (-2,90), SPD 4,91 (-0,08), FDP 9,82 (+2,77)