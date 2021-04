Was Bürger jetzt wissen müssen, die sich im Unterallgäuer Impfzentrum gegen Corona impfen lassen wollen. Ab Montag gibt es dort nicht mehr jeden Impfstoff.

16.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Wesentlich mehr Unterallgäuer, als zumeist vermutet, könnten jetzt eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das liegt an zahlreichen Berufsgruppen, die derzeit vordringlich geimpft werden, wie Dr. Max Kaplan sagt. Der Koordinator des Impfzentrums Bad Wörishofen hat momentan aber ein anderes Problem: AstraZeneca. Die Frage, was im Impfzentrum Bad Wörishofen nun in Sachen Impfstoff gilt, beschäftigt auch die Menschen im Unterallgäu.