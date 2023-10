So fit ist Bata Illic mit 84 Jahren auf der Bühne in Memmingen

Stefan Mross bringt bekannte Schlagergrößen in die Stadthalle Memmingen – darunter auch den Dauerbrenner Bata Illic. Mit wem das Publikum am meisten Spaß hat.

28.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach zwei coronabedingten Verschiebungen konnte das Konzert jetzt doch noch über die Bühne gehen: Stefan Mross war auf seiner Tour „Immer wieder Schlager“ in der Stadthalle Memmingen zu Gast. Doch obwohl der über lange Jahre aus dem Fernsehen bekannte Moderator, Sänger und Trompeter so namhafte Schlagergrößen wie das „bayerische Cowgirl“ Nicki (*1966) oder den legendären Bata Illic (*1939) im Gefolge hatte, fanden sich höchstens 250 Gäste im Großen Saal der Stadthalle ein. Ihnen wurde in mehr als drei Stunden ein kunterbunter Lieder-Strauß beschert.

Stefan Mross spielt keinen einzigen Ton auf der Trompete

Zum Bedauern manchen Fans stieß der 47-jährige Mross keinen einzigen Trompetenton aus. Stattdessen moderierte der Traunsteiner hauptsächlich die Show, vielfach garniert mit kleinen Anekdoten. So habe ihn eine in der Höhe maximal 140 Zentimeter messende kleine Omi um ein Selfie gebeten, erzählte er. Als sie es ansah, geriet sie ins Schwärmen: „So ein schönes Bild, das Bild vom Herrn Silbereisen!“

Stefan Mross war auf seiner Tour "Immer wieder Schlager" in der Stadthalle Memmingen. Bild: Horst Hacker

Stimmgewaltig formidabel legte zunächst der „Mrossko“ selbst, wie er mit Spitznamen genannt wird, mit dem Evergreen „Tränen lügen nicht“ des langjährigen Erlanger Schlagerbarden Michael Holm los. Dann startete das viel Charme versprühende Schwarzwälder Multitalent Hansy Vogt (*1967) mit Jürgen Drews’ „Ein Bett im Kornfeld“.

Michael Fischer singt "Verdammt ich lieb' dich"

Der ein wenig an Andreas Gabalier erinnernde Mann für Pop-Dance-Folk Michael Fischer (*1983) aus Burgau wartete mit Matthias Reims Millionenseller „Verdammt ich lieb’ Dich“ auf. Mit Nino de Angelos Kultsong „Jenseits von Eden“ sorgte Fischer für Gänsehautmomente: „Wenn man für Liebe bezahlen muss (...), dann haben wir umsonst gelebt“.

Stefam Mross erste Kassette war von Madonna

Den Auftritt des boarischen Cowgirls moderierte Stefan Mross mit einer Erinnerung an seine erste Kassette an. Sie war von Madonna. Aber: „Am schönsten war die Musik von Nicki. Rauf auf die Stühle, jetzt wird gesungen, getanzt und geklatscht“, verriet er über seinen eigentlichen Musikgeschmack.

Schlagersängerin Nicki tanzt mit dem Publikum durch den Saal

Die 1966 geborene Plattlingerin baute sich dann auch flugs vor und im Publikum auf, um singend durch die Reihen zu federn und mit einer immer länger werdenden Fan-Schlange rhythmisch durch den Saal zu stolzieren. Nicht selten wurde auch das Tanzbein geschwungen. Was für eine Gaudi, als die kleine Niederbayerin ihre großen Hits auspackte: „Wenn i mit dir tanz“, „Wenn d’Sehnsucht brennt“, „I bin a bayrisches Cowgirl“ und noch viele andere. Mit „Servus, mach’s guat“ verabschiedete sie sich von der Memminger Bühne.

Bata Illic startet mit seinem Superhit "Michaela"

Das Glanzlicht des vielseitigen und vielgestaltigen Abends inszenierte fraglos der gebürtige Belgrader Bata Illic. Schon als er selbst noch gar nicht auf der Bühne sichtbar war, drang seine seit 1972 unvergängliche „Michaela“ an die Ohren der Saalgäste: „Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein, Micha-e-e-la-ah“. Wer ganz genau hin hörte, hat sicherlich registriert, dass seine noch immer samtig mild klingende Stimme punktuell ein wenig wackelte und leicht blechern klang. In Anbetracht der 84 Lenze, die Bata Illic inzwischen auf dem Buckel hat, ist das natürlich verständlich.

Auch seine anderen vorgetragenen Top-Hits ließen die Herzen der Zuhörer und Zuhörerinnen in Erinnerung an jugendliche alte Zeiten „einst im Mai“ höher schlagen. Wenn er zum Beispiel rührselig schön verriet: „Dich erkenn’ ich mit verbundnen Augen“ – und gestand: „Ich möcht’ der Knopf an deiner Bluse sein“.