Vom Anbau und dem Futter über die Mast bis auf den Teller

Dieses Ehepaar bewirtschaftet einen Biolandhof in Niederrieden. Warum es sich für den ökologischen Landbau entschieden hat, erzählt das Paar beim Hofbesuch.

10.03.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Was sie tun, machen sie nicht nur mit einer Menge Leidenschaft, sondern vor allem aus Überzeugung. Sabine und Josef Friedl führen in Niederrieden einen Biolandhof. Warum das Ehepaar auf ökologischen Landbau umgestellt hat, was die Beiden von der Politik fordern, und von Verbrauchern erhoffen, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Ehepaar zeigt uns, wie der Alltag aussieht, wo Unterschiede zu einer konventionellen Landwirtschaft liegen und wie der Kreislauf – von Anbau und Ernte über Futter und Mast der Tiere bis hin zu den eigenen Produkten auf dem Teller – funktioniert.

Sie Dorfhelferin, er Landwirtschaftsmeister

Sabine Friedl (53) wurde im Landkreis Neu-Ulm geboren, ist gelernte Dorfhelferin. Ihr Mann Josef (58) ist Landwirtschaftsmeister und stammt gebürtig aus dem Landkreis Augsburg. Er bildet seit dem vergangenen Jahr mit Carina Bichler-Scherwitz die erste Bioland-Vertretung im Landkreis Unterallgäu.

Sabine und Josef Friedl haben drei Söhne. Im Jahr 1996 übernahmen die Beiden den Hof in Niederrieden. Zwei Jahre später, also im Jahr 1998, stellten sie auf ökologischen Landbau um. Derzeit bewirtschaftet das Ehepaar etwa 50 Hektar – darunter sind zehn Hektar Ackerland und 40 Hektar Grünland. Bei letzterem sind 20 Hektar Weideland eingeschlossen. Vor zwei Jahren haben Sabine und Josef Friedl von der Milchviehhaltung auf die Jungviehaufzucht umgestellt, mit Kälbermast mit Ammenkühen. Kühe, Kälber, Jungtiere und ein Stier: Das Ehepaar hat insgesamt 100 Rinder.

Zwei Esel gehören auf den Hof. Bild: Maike Scholz

Wer auf dem Hof ankommt, der wird zunächst von Hund Rino begrüßt. Weiter lassen sich drei Katzen, zwei Esel, fünf Kamerunschafe und eine Ziege entdecken. „Das sind aber keine Nutztiere, sondern sie gehören zum Erlebnisbauernhof“, zeigt Sabine Friedl auf. Wenn sich eine kleine Klappe öffnet, dann schauen sie neugierig hinaus: Hühner. Deren Eier werden verarbeitet.

Wie arbeitet das Ehepaar auf dem Biolandhof? „Wir produzieren das Futter komplett selbst – und haben deswegen nur so viele Tiere, wie die Flächen es hergeben. Das ist der Kreislaufgedanke“, zeigt Josef Friedl auf. Futterzukäufe gebe es nur in sehr geringem Maß beim Hühnerfutter. Während der Weidesaison, die Anfang April beginne und bis Ende Oktober gehe, fressen die Tiere frisches Gras. Die Rinder sind auf der Weide. „Das ist ein großer Vorteil. Die Tiere haben ihr Futter, die Hinterlassenschaften bleiben auch draußen. Das spart Zeit und Energie“, so der 58-Jährige. Im Winter, wenn die Tiere wieder im Stall sind, würden unter anderem Grassilage, Heu und etwas Getreide gefüttert. Die Gülle verbleibe. Da sich die Tieranzahl an den Flächen orientiere, gebe es keine Überdüngung.

Wie wird gefüttert? Bild: Maike Scholz

Was sind die wichtigsten Unterschiede zu einem konventionell betriebenen Hof? Beim Biohof kommen keine chemischen Pflanzenschutzmittel, kein Kunstdünger zum Einsatz. „Also keine Gifte“, sagt Friedl und ergänzt: „Das ist der größte Unterschied.“ Die Tierhaltung ist begrenzt. Es muss sich an die Menge der Tiere pro Hektar gehalten werden. „Ein weiterer großer Unterschied besteht in der Weidepflicht, die bei uns gilt“, merkt der Landwirtschaftsmeister an. Bei der Tierhaltung müsse darauf geachtet werden, dass die Tiere einen eingestreuten, trockenen Liegeplatz haben. Wie geht es dann weiter? Die Mastkälber, die bei Friedls aufgezogen werden, werden bei einem Biometzger bei Babenhausen geschlachtet. Das Fleisch wird in der eigenen Hofgastronomie genutzt sowie an weitere Gastronomiebetriebe und das Unternehmen Feneberg verkauft.

Die Eier der Hühner werden verkauft und in der Hofgastronomie verwertet. Bild: Maike Scholz

Die Eier der Hühner werden ebenso auf dem Hof abgegeben oder für die eigene Gastronomie verwendet. Ein Mastkalb wird im Alter von sechs bis sieben Monaten geschlachtet, dann wiegt es etwa 300 Kilogramm. Friedls haben Partnerbetriebe, bei denen sie beispielsweise Kälber dazukaufen können. „Wichtig dabei ist, dass wir nur Bio zukaufen können – sei es beim Futter, den Kälbern oder Hühnern“, erklärt Josef Friedl.

Sabine Friedl ist für die Hofgastronomie zuständig. Bild: Maike Scholz

Von Anfang an sei es Ziel gewesen, einen „gläsernen Bauernhof“ zu haben. „Wir wollten die Produkte selbst verwerten, deswegen gibt es seit 14 Jahren die Gastronomie auf dem Hof“, berichtet Sabine Friedl. Die Gastronomie ist ihr Bereich. „Mir ist Transparenz ganz wichtig. Wenn Gäste im Sommer auf der Terrasse sitzen, sehen sie nebenan die Tiere weiden.“ Außerdem: Die Gastronomie bietet 35 Plätze. Die Küche ist im Raum verhaftet. „Die Gäste können beim Kochen zuschauen“, so die 53-Jährige.

Die Idee dazu sei aus dem einstigen Erlebnisbauernhof entstanden. Vor Corona hatte das Ehepaar den Hof als Lernort geöffnet – zum Beispiel für Kitas und Schulklassen. Nun hat es sich aber für die Gastronomie entschieden, die immer donnerstags und freitags geöffnet hat. Zudem können Veranstaltungen gebucht werden. „Unsere Gastronomie ist ebenso Bio-zertifiziert. Wir haben eine Sommer- und Winterküche, weil wir saisonal gestalten wollen.“ Das Biozertifikat sei ihr wichtig. „Chemie ist für mich kein Thema. Die Böden sind unsere Lebensgrundlage und sie müssen geschützt werden. Das vergisst man häufig. Der ökologische Landbau ist gut für das Klima.“

Von der traditionellen „Omas schwäbische Küche“ über ihr Kässpatzenessen bis hin zur veganen Bowl: Gerade gehe der Trend weg vom Fleischverzehr. „Wir brauchen eine Tierhaltung, die aber an die Flächen angepasst sein muss. Wenn Fleisch gegessen wird, dann Bio, denn so tut man sich selbst und der Natur etwas Gutes“, ist Josef Friedl der Meinung.

Wie fiel in Niederrieden die Entscheidung für Bio?

Wieso die Entscheidung für Bio fiel? „Ich wollte aus dem Hamsterrad heraus“, so der 58-Jährige. Viele Höfe würden aufgegeben. „Ich wollte wachsen, aber nicht in der Größe, sondern in der Qualität“, zeigt der Landwirtschaftsmeister auf. Natürlich habe er weniger Erträge, weil er nur das ernten könne, was ihm die Natur gebe, aber dafür habe er auch weniger Aufwand. „Bio geht außerdem kaum in den Export, sondern bleibt regional. Wir sind vom Weltmarktgeschehen unabhängiger“, sagt er.

Doch was, wenn sich viele Landwirte entscheiden, auf Bio umzustellen? Josef Friedl dazu: „Würden alle auf Bio umstellen, dann gäbe es weniger Fleisch auf dem Markt.“ Die Konsequenz sei, dass sich Preise stabilisieren. Derzeit sei die Produktion höher als und gekauft. Aber: „Die staatliche Förderung für Bio muss höher sein“, fordert der 58-Jährige von der Politik. Er gehe dann davon aus, dass das Bioprodukt im Preis nicht wesentlich teurer als das konventionelle Produkt sei. Letztlich müsse der Verbraucher das Produkt aber annehmen. „Das muss in den Köpfen der Menschen stattfinden. Wir erbringen eine Leistung, die alle tragen müssen. Das geht nicht über die Kosten des Produkts“, ist Josef Friedl der Meinung.

Lebenshaltungskosten, Einbußen, Appell an Politik und Verbraucher

Bio-Produkte würden gekauft, es gebe im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie Zuwächse. Jetzt hingegen würde wieder gespart – mit Blick auf die Lebenshaltungskosten. „Der Konsum muss wieder größer werden. Derzeit haben wir durchaus Einbußen“, sagt der Landwirtschaftsmeister. Josef Friedl und seine Frau schauen sich an. Sie lächeln, sind sich einig: Die Arbeit auf dem Hof macht viel Mühe – an 365 Tagen im Jahr. „Ja, bei uns ist es wie im Paradies, aber wir sind die Hausmeister.“