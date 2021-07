So gedenkt Memmingen den Opfern des Nazi-Regimes

An die regionalen Opfer des Nazi-Regimes erinnern in der Memminger St. Martins-Kirche mehrere Redner. Warum diese Menschen auch heute nicht vergessen werden dürfen

Die Stimmung ist feierlich, nachdenklich, traurig. „Ich freue mich, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben“, sagt der evangelische Dekan Christoph Schieder. „Das ist mutmachend. Denn Sie sind bereit, sich dem Schmerz zu stellen.“ Im Rahmen einer Gedankveranstaltung für die regionalen Opfer des Nazi-Regimes spricht der Dekan in der St. Martins-Kirche vor den rund 170 Gästen einleitend von dem Schmerz und der Notwendigkeit der Erinnerung.

St. Martins-Kirche Memmingen: Ist die Kirche ein guter Ort für eine Gedenkfeier?

Dabei scheut er sich auch nicht, die Institution Kirche infrage zu stellen: „Passt es, einem solchen Thema in einer Kirche zu gedenken? Die Kirche, die viel zu wenig gegen die nationalsozialistische Regierung unternommen hat?“ Menschen, die der Ideolgie des Regimes bedenkenlos gefolgt seien, hätten ihre Würde abgestreift.

Trotzdem beantwortet er diese Frage für sich mit einem Ja. Denn die Kirche sei ein Ort der Selbsterkenntnis, der Reflexion und der Umkehr.

Ausstellung "Vervolkt" erinnert an die Opfer

Die Opfer des NS-Terrors seien keine namenlosen Wesen gewesen: „Es waren Menschen, die unsere Nachbarn hätten sein können,“ sagt Schieder. Diesen Gedanken greift auch Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder auf und zählt den Namen jedes Kindes auf, dass unter der Verfolgung des NS-Regimes in Memmingen und Umgebung zu Tode gekommen ist. Er geht auch auf die Memminger Ausstellung „Vervolkt – Diese Ausstellung kann Spuren von Nazis enthalten“ ein und dankt der Kuratorin Regina Gropper, die auch die Gedenkfeier ins Leben gerufen hat. „Man darf die Vergangenheit nicht vergessen, sonst wird man blind für die Gegenwart.“

Rainer von Vielen begleitet die Veranstaltung musikalisch

Musikalisch eingebettet werden die Reden von dem Musikerduo Rainer Hartmann und Mitsch Oko, von der Band Rainer von Vielen mit Akkordeon, Gitarre und Mundharmonika. Stücke wie „Wenn du mich nur lässt“, „Dem Gefühl“ und „Empört euch“ untermalten ausdrucksstark und gefühlvoll die ernste Thematik.

Die beiden Musiker Rainer Hartmann (links) und Mitsch Oko sorgten mit ihren Liedern aus dem Theaterstück „Die Jüdin und der Kardinal“ für passende Untermalung. Bild: Uwe Hirt

„Empört euch“ – das passt gut zur emotionalen Rede des Antisemitismusbeauftragen Dr. Ludwig Spaenle. Wenn er darauf eingeht, wie stark Juden in der heutigen Zeit noch immer Hass und Ablehnung entgegen schlägt, ist seine Empörung mit den Händen zu greifen. Auch wie schwierig es ist, ein solch rassistisches Denken loszubekommen, forciert er in seinem Vortrag. „In der Zeit nach den dunklen Jahren (Anm. d. Red: 1933 bis 1945) wurden mehr jüdische Friedhöfe geschändet als davor,“ sagt er eindringlich.

Seine Bewunderung gilt auch dem CDU-Generalsekretär Fritz Bauer, der – selbst eine Zeit im KZ inhaftiert – sich zeit seines Lebens für Aufklärung und das Durchbrechen der Schweigespirale stark machte. Auch gab er zu bedenken, dass viele junge Menschen keinen Bezug mehr zu den Geschehnissen in der NS-Zeit haben und dazu tendieren, die Vergangenheit aus den Augen zu verlieren.

Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle: "Judenhass ist immer noch präsent in unserer Gesellschaft"

Wie Judenhass in Familien immer noch weitergegeben wird, schildert Spaenle mit einem anschaulichen Beispiel. Im vergangenen Jahr habe es an einer Grundschule ein Gespräch über die verschiedenen Religionen gegeben. Bei diesem erzählte ein Mädchen auch von ihrer jüdischen Religion. Im Anschluss beantwortete sie Fragen dazu. „Ein Bub meldete sich dann und sagte: ,Das klingt ja alles ganz nett, aber wann trinkt ihr dann das Blut der Christen?‘“, erzählt Spaenle. „Es gilt sich zu wehren“, fasst er am Ende seiner Rede zusammen. „Sowohl die Politik, als auch die Zivilgesellschaft darf nicht wegschauen.“ Es könne nicht sein, dass Juden – Menschen unseres Landes, wie Spaenle betont – mit Hass überzogen werden.

Leo Hiemer: "Vervolkt" als Impfkampagne gegen den Rechtsruck

Gegen den Fremdenhass und speziell den Antisemitismus sieht Filmemacher Leo Hiemer in seiner Ansprache nur ein Gegenmittel: Das Erinnern und die Bewusstwerdung der Gräueltaten. Die Ausstellung „VerVolkt“ bezeichnet er als „Impfkampagne“: Eine Impfung gegen den Hass, gegen das Vergessen. „Bei uns kann sich jeder impfen lassen – gerne auch die Kinder“, sagt er mit einem kleinen Schmunzeln. Er schließt mit einem Zitat des Schriftstellers Primo Levi: „Es ist geschehen und deshalb kann es wieder geschehen.“ Hiemers Versprechen: „Wir impfen, was das Zeug hält.“

Impfen, impfen, impfen: Leo Hiemer möchte mit seinem Film gegen rechtes Gedankengut immunisieren. Bild: Uwe Hirt

Im Anschluss an die Reden wurden der Dokumentarfilm „Kann Spuren von Nazis enthalten“ von Leo Hiemer und der Film „Verbrannt“ gezeigt. Er entstand zur Ausstellung „Bücherverbrennung“ in der Memminger Stadtbibliothek.

