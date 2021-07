Wegen Corona können Memminger Kinder nicht auf dem Marktplatz zusammen feiern. Deshalb gibt es an allen Grundschulen ein Ersatzfest. Die MZ war in Steinheim.

22.07.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Ein Kinderfest ohne Umzug und Kostüme? Wo normalerweise über 1600 Buben und Mädchen auf dem Memminger Marktplatz singen und tanzen, gibt es an diesem Donnerstagmorgen nur gähnende Leere. Doch in Steinheim hält sich die Trauer darüber in Grenzen – denn hier findet ein kleiner Ersatz für das Kinderfest statt.