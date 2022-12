So geht es beim Rosenviertel in Memmingen weiter

Die Stadt Memmingen informiert über die Suche nach Investoren für die Entwicklung des Rosenviertels und über weitere zeitliche Abfolgen.

08.12.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Wie geht es beim Rosenviertel in Memmingen weiter? Die erste Phase zur Entwicklung des Rosenviertels, nämlich der städtebauliche Wettbewerb, wurde im September abgeschlossen. Die Jury wählte drei Entwürfe als gleichwertige Preise aus. Vorgesehen ist, diese im Rahmen einer noch folgenden Mehrfachbeauftragung zu konkretisieren, um dann eine Entwurfsarbeit zum Sieger wählen zu können und eine Grundlage für die Entwicklung des Rosenviertels zu haben, teilt jetzt die Stadt Memmingen mit.

Ursprünglich war die Überarbeitung im Zuge der Mehrfachbeauftragung für das erste Quartal 2023 geplant, die Erkenntnisse aus der erneuten Bürgerbeteiligung im Herbst sollen dabei den Büros mit auf den Weg gegeben werden. Nach Vorliegen der finalen Entwurfsarbeit wollte die Stadt potenzielle Investoren für das Areal suchen.

Rosenviertel Memmingen: Stadt hat Vorgespräche mit Investoren geführt

In der Zwischenzeit hat die Stadt mit mehreren Investoren Vorgespräche geführt, um neben den Erkenntnissen aus der Bürgerbeteiligung auch deren Erkenntnisse in den weiteren Planungsprozess, also die Phase der Mehrfachbeauftragung, rechtzeitig einfließen lassen zu können, heißt es. Nach den Gesprächen zeige sich, dass es zielführender sei, zunächst einen oder mehrere potenzielle Investoren für die Entwicklung zu suchen und in Partnerschaft in die Überarbeitungsphase zu gehen.

Das sagt Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder

„Somit werden wir im Jahr 2023 versuchen, einen oder mehrere Investoren für die Entwicklung des Rosenviertels zu finden und erst im Anschluss daran, vermutlich in einem Jahr, die Mehrfachbeauftragung durchzuführen“, führt Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) aus. Er betont: Zu einer Verzögerung der Entwicklung des Rosenviertels komme es dadurch nicht, nur zu veränderten Verfahrensschritten.

