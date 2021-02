Nach monatelangem Stillstand dürfen Geschäfte zumindest „Click & Collect“ anbieten. Wieso die Händler froh darüber sind, obwohl die Einnahmen gering sind.

28.01.2021 | Stand: 07:44 Uhr

Einnahmen haben sie im Vergleich zum Vorjahr dadurch kaum. Dennoch sei das Angebot wichtig. „Es ist eine Chance, um zumindest ein bisschen was zu tun – und wir sind froh um jede Ware, die wir so verkaufen“, sagt Mechthild Feldmeier. Die Geschäftsführerin des Geschäfts „Cornelius – gesunde Schuhe“ spricht von „Click & Collect“. Dabei können Menschen Produkte per Telefon oder Nachricht bei einem Geschäft bestellen, dass aufgrund des Lockdowns eigentlich geschlossen haben müsste, und zu einem ausgemachten Zeitpunkt dort abholen. Diese Art des Einkaufens war in Bayern Anfang Januar noch verboten, mittlerweile hat die Staatsregierung die Regelung jedoch geändert.