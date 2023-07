Büttel und Stadtgarde läuten den Fischertag mit Mau-KI ein

Wenn Büttel Gottfried Voigt und die Stadtgarde Memmingen den Fischertag einläuten, geht es lustig zu. Auch für den neuen Oberbürgermeister Jan Rothenbacher.

21.07.2023 | Stand: 20:07 Uhr

Es ist die ehrenvolle Aufgabe des Büttels, den Memminger Fischertag am Abend vor dem großen Bachspektakel einzuläuten – stets begleitet von Memmingens strammster Truppe, der Stadtgarde. Bei dieser Gelegenheit lässt es sich der Büttel, alias Gottfried Voigt, natürlich nicht nehmen, in schönstem Memmingerisch auch ein wenig im Stadt- und Zeitgeschehen zu stochern.

Beim Gendern ist der Büttel ganz vorn dabei

Und eins muss man dem älteren Herren lassen: Was das Thema Gendern anbelangt, ist er ganz vorne mit dabei. Auch wenn heuer wieder nur eine einzige Frau den Bären schwingt, jucken bei ihm selbstverständlich „Fischende“ in den Bach – und wer seinen Fang nicht selbst verzehren will, kann ihn zum „Forellen- und Forellinnenpreis“ von sage und schreibe 4000 Euro pro Tonne versilbern.

Vor allem für die neue „KI“ im Rathaus („sie nennt sich neuer Oberbürgermeister“) hat der Büttel ein paar Seitenhiebe auf Lager. Der komme aus dem württembergischen Balzheim und möge deshalb besonders gern die gleichnamigen Würste, am liebsten mit „Senf und Senfinnen“. Obwohl, auch das Müsli und das Hanföl „vom Rothenbacher“ (die viel beworbenen Produkte ähnlichen Namens lassen grüßen) ließe er sich häufig schmecken, weil das seiner KI gut täte.

Raucht man in Memmingen bald Cannabis vor den Sitzungen?

Das empfehle Jan Rothenbacher deshalb auch allen „Memmingenden“ und „Stadtratenden“. Und sobald das Bundesgesetz seiner Partei, der SPD, fertig sei, dürfe man vor jeder Sitzung gemeinsam ein bisschen Cannabis rauchen, will der Büttel erfahren haben – worauf sich besonders Gesundheitsminister Holycheck freue.

So sieht die neue Mau-im-Kübel-Intelligenz ("Mauki") der Stadtgarde Memmingen aus. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Mit den Namen hat es der Büttel offensichtlich nicht so, macht er doch aus der ehemaligen „KI des Fischertagvereins“ einen Michael Ruprecht und aus dessen Nachfolger den Thorsten Burgberg. Bevor der Büttel dann der Stadtgarde das Feld überlässt, grummelt er noch, „ich bin gespannt, wo ich heute Abend wohne“, weil doch die Stadtverwaltung gerade neue Ortsschilder in den Stadtteilen montiere: „Hoffentlich fend i no hoim ins ehemalige Buxach“.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher juckt vom Trainingsstand

Was so eine KI alles drauf hat, demonstriert dann die Stadtgarde mit ihrer „Mauki“ (Mau-im-Kübel-Intelligenz): einer Frau in einem riesigen Fischertagskübel, die Alexa-mäßig Antworten auf alle Fragen hat. Dem Neu-Memminger Jan Rothenbacher mit Bau-Option und einem Fünf-Jahres-Programm Richtung Stadtbachfischer rät sie für seinen ersten Fischertag in der Maustadt: „winken, lächeln und immer ja sagen, wenn Bier angeboten wird“.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher auf dem "Mauki"-Trainingsstand. Bild: Maike Scholz

Selbiger macht schließlich eine halbwegs gute Figur auf dem Mauki-Trainingsstand, von dem er schon einmal übungshalber in den Bach jucken darf. Und als das amüsierte Fischervolk genug geklatscht hat, zieht die gut gelaunte Truppe weiter zum Schrannenplatz, wo der Spaß noch einmal von vorne beginnt.