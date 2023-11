So sieht der diesjährige Christbaum auf dem Memminger Marktplatz aus

Der Christbaum auf dem Memminger Marktplatz wird erstmals bei der Eröffnung des Christkindlesmarkts am 27. November erstrahlen. Wer den Baum gespendet hat.

15.11.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Seit Dienstagvormittag steht er da: der Christbaum, der in diesem Jahr auf dem Marktplatz für vorweihnachtliche Stimmung sorgen soll. Die 15 Meter hohe Fichte ist rund 30 Jahre alt und stammt aus einem Privatgarten im Nordwesten von Memmingen. Das Aufstellen des Baums wurde von vielen Passanten verfolgt. Mit einem Autokran wurde er von einem Schwerlasttransporter gehoben und schwebte dann über den Marktplatz in seine feste Bodenverankerung. In den kommenden Tagen werden große rote Kugeln und eine LED-Beleuchtung angebracht.

Christbaum auch auf dem Memminger Schrannenplatz

Der Baum wird erstmals bei der Eröffnung des Christkindlesmarkts am Montag, 27. November, erstrahlen. Zudem wurde auf dem Schrannenplatz eine zehn Meter hohe, rund 30 Jahre alte Blaufichte aufgestellt, die in einem Privatgarten im Süden von Memmingen stand.

Auf einem Traktoranhänger wurde der Christbaum zum Marktplatz gebracht. Bild: Thomas Weigert

Wer in seinem Garten einen zwölf bis 15 Meter hohen Baum hat, der für das eigene Grundstück vielleicht zu groß wird und sich als Christbaum für den Marktplatz oder den Schrannenplatz eignen würde, kann sich beim Amt für Stadtgrün melden. Die Stadt ist auf der Suche nach Baumspenden für Christbäume der nächsten Jahre. Der Vorteil dabei: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für Stadtgrün übernehmen das Fällen und den Abtransport des Baumes kostenlos.