So voll ist die Memminger Stadtbibliothek in den Sommerferien

17.08.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Emma hat ihr „Sommerjournal“ schon voll: Das ist das Begleitheft des „Sommerferien-Leseclubs“ der Stadtbibliothek Memmingen unter dem Motto „lesen was geht“. 14 Bücher kann jedes Kind ins Journal eintragen, bewerten und – das wichtigste – sich einen Stempel für jedes zurückgegebene abholen. Denn wer nach den Sommerferien mindestens drei Stempel vorzeigen kann, erhält eine Urkunde, ein kleines Geschenk und nimmt an einer Verlosung teil. Wer wie Emma mehr Platz zum Ausfüllen braucht, holt sich einfach Zusatz-Einlegeblätter.

In der Memminger Stadtbibliothek ist deutlich mehr los als in der Schulzeit

Dass die Aktion, die heuer zum dritten Mal in der Stadtbibliothek stattfindet, nicht nur bei Emma eingeschlagen hat, beweist der wuselige Betrieb, der dort seit Ferienbeginn herrscht. „Wir haben jeden Tag volles Haus, es ist deutlich mehr los als in der Schulzeit“, freut sich Bibliotheksleiterin Anke Limprecht. Sie hat die Leseclub-Aktion aus Nordrhein-Westfalen mitgebracht, wo sie bis 2020 gearbeitet hat. Ebenso wie dort gibt es auch in Bayern Fördergelder dafür.

Nach zwei Wochen ist im "Sommerferien-Leseclub" die 300er-Marke geknackt

„Wir hatten schon in den ersten zwei Wochen über 300 Anmeldungen für die Aktion“, berichtet Limprecht. Davon seien 31 Neuanmeldungen gewesen, also Kinder, die noch keinen Leseausweis der Stadtbibliothek hatten. So ein Büchereiausweis kostet nur einmalig einen Euro fürs Ausstellen, danach können junge Leseratten nach Herzenslust kostenlos ausleihen, was ihnen an Büchern oder anderen Medien gefällt – auch über die Aktion hinaus. „Wer einmal dabei war, macht wieder mit“, hat Limprecht festgestellt. Eigentlich ist der Sommerferien-Leseclub für Grundschüler gedacht, „aber wenn mal jemand Älteres kommt, stoppe ich niemanden“, verrät sie.

Zusammen mit ihrem Team hat die Bücherei-Chefin die Kinderbuchabteilung für diese besonderen Wochen extra mit bunten Luftballons und Fähnchenketten dekoriert. „Die Aktion bedeutet Mehrarbeit für uns“, verhehlt Limprecht nicht. Aber das sei sie wert, denn man sehe schnell, wie viel Spaß die Kinder daran haben – auch aus bildungsfernen Familien, denen oft Lehrer den Tipp gegeben haben.

Kinder schmökern auf Sitzsäcken und Sofas

Diese Freude ist zu spüren in der Kinderbuchabteilung, wo Mädchen und Buben in den Regalen oder Bilderbuchcontainern in Kleinkinderhöhe stöbern, es sich mit ihren gefunden Schätzen auf bequemen Sitzsäcken oder Sofas gemütlich machen, darin blättern und sich oft gleich mit anderen darüber austauschen. Mittendrin sind Emma und ihre Freundin Enya, beide acht Jahre alt und nach den Ferien Drittklässlerinnen.

So schnell lesen Emma und Enya ihre Bücher aus

Sie sind zum ersten Mal im Leseclub dabei und finden alles daran „super“. Fragt man Emma, welches der 14 Bücher sie am besten fand, kommt ein spontanes „alle!“ Sie braucht höchstens zwei Tage für ein Buch, erzählt sie und hat ein ganz einfaches System, welche sie auswählt: „Ich schau halt in den Regalen und die mir gefallen, nehme ich mit“. Enya findet ihren Lesestoff eher über Umwege. Sie hört gern Hörspiele in der virtuellen Sprachassistentin daheim. „Davon gibt es oft Bücher, die suche ich dann in der Bibliothek“, berichtet sie. So sei sie zufällig an „Die drei ???“ gekommen, die ihr besonders gut gefallen. „Wenn ich mich anstrenge, brauche ich einen Tag für ein Buch – oder ein paar Stunden“, erzählt sie.

Für ein paar Fotos für die Zeitung haben sich Emma und Enya Bücher ausgesucht, damit aufs Sofa gesetzt – und sofort die Kamera vergessen und zu lesen begonnen. „Wir können nicht mehr aufhören, wenn wir mal angefangen haben“, sagen sie lachend.

Das lesen Grundschüler am liebsten

Aber welche Titel sind nun besonders begehrt beim Lesenachwuchs? Anke Limprecht nennt die Reihe „Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer oder für Jungs das Pendant „Das magische Baumhaus“ von Mary P. Osborne. „Die drei ???“ und „Die drei !!!“ seien ebenso begehrt, wie die kleine Apfelhexe „Petronella Apfelmus“ von Sabine Städing, „Gregs Tagebuch“ oder die Leselöwen-Geschichten für die Leseanfänger. „Bei uns gibt es aber auch Comics wie das ,Lustige Taschenbuch’ von Walt Disney“, betont sie. Seit sie die Stadtbibliothek führt, hat sie den Schwerpunkt auf das Angebot für Kinder verlegt. „Die sind zu kurz gekommen während der Pandemie, deshalb ist mir das wichtig“, sagt sie. Auch andere Medien wie Hörspiele auf CD, Tiptoi-Bücher oder „Tonies“ für das Audiosystem Toniebox können ausgeliehen werden. Und inzwischen auch Gesellschaftsspiele. „Die sind eingeschlagen wie eine Bombe“, berichtet Limprecht. Doch das „Kerngeschäft“ seien nach wie vor Bücher. Und die haben – gerade jetzt in den Ferien – einen eindeutigen Vorteil: Während man maximal zwei Tonies oder Spiele auf einmal Stadtbibliothek Memmingen darf, kanns bei den Büchern auch gleich ein ganzer Stapel sein.