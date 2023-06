533 Teilnehmer am Start: „Spannender Sport, großes Wetterglück“

Sigrid Mutscheller, Darren Alcock und Thorsten Bauer gewinnen die 32. Auflage des Unterallgäuer Triathlons. Insbesondere für Darren Alcock wird ein Traum wahr.

25.06.2023 | Stand: 13:58 Uhr

Die letzten Meter auf der Laufbahn scheint Darren Alcock intensiv zu genießen. Völlig ausgepumpt, aber freudestrahlend nähert sich der 40-Jährige der Ziellinie im Ottobeurer Stadion. Nach exakt zwei Stunden, drei Minuten und 23 Sekunden hat Alcock seinen Traum verwirklicht: Zum ersten Mal gewinnt der für den TV Memmingen (TVM) startende Sportler den traditionsreichen Unterallgäuer Triathlon.

„Im ungefähr 15. Versuch“, wie er lächelnd hinzufügt. „Endlich“, betont Darren Alcock, „endlich habe ich es gepackt.“ Im Vorjahr hatte er als Zweiter den Sieg noch haarscharf verpasst; und zwar um – aus seiner Sicht – unsägliche neun Sekunden.

Die Leidensgeschichte eines Siegers

Weitaus Dramatischeres erlebte der Sportler dagegen im Jahr 2015: Bei einem Wakeboard-Unfall zog er sich damals eine Kniegelenks-Luxation mit einem Gefäßabriss der Aorta zu. Acht Mal musste er sich in der Folge operieren lassen. „Die Ärzte haben mir damals gesagt, dass ich nie wieder an einem Triathlon würde teilnehmen können“, erinnert sich der Allgäuer heute. Die Prognose hat er inzwischen längst widerlegt.

Wie verlieft der Unterallgäuer Triathlon?

Zurück in die Gegenwart: Unmittelbar nach dem Zieleinlauf in Ottobeuren plagen den 40-Jährigen „Probleme mit der Bauchmuskulatur“. Im Vergleich zu seiner mehrjährigen Leidensgeschichte wirkt eine solche Zerrung jedoch wie ein winziger Kieselstein unter Felsbrocken. Und wie verlief nun der Wettkampftag aus seiner Sicht? „Im Attenhausener Baggersee ist mir die Schwimmbrille vom Kopf gerutscht. Dadurch habe ich den Kontakt zu den Führenden leider erst mal verloren.“

Impressionen vom Schwimmen (Baggersee in Attenhausen ). Bild: Siegfried Rebhan

Später, auf der 40 Kilometer langen Radstrecke, habe er dann „alles rausgeholt und durchgezogen“. Und trotz der Bauchmuskelzerrung, die ihm auf der Laufstrecke zusetzt, kämpft sich der Mann mit den vielen Körpertattoos willensstark zum Sieg.

Auf den zweitplatzierten Schweizer Gian Gmünder hat Alcock letztlich mehr als zwei Minuten Vorsprung. Dritter wird am Ende der für den RSC Auto Brosch Kempten startende Fabian Warmdt. Mit Michael Kappeler, Stefan Schneider, Max Häberle sowie Michael Urlbauer und Holger Kastner können sich gleich fünf Akteure aus Memmingen und dem Unterallgäu im Vorderfeld platzieren.

Die siegreichen Frauen. Bild: Siegfried Rebhan

Bei den Frauen gerät der Auftritt von Titelverteidigerin Sigrid Mutscheller zu einem wahren Triumphzug. Die für die SG Niederwangen startende Mutscheller erreicht mit über 20 Minuten Vorsprung das Zielportal vor der Ottobeurer Stadiontribüne. Den zweiten Rang belegt die Immenstädterin Sophie Steinhauser vor Franziska Gebele (Platz drei/BGO Racingteam).

Das besondere Gefühl beim Unterallgäuer Triathlon

Sarah Alcock (37), die Schwester des Männer-Siegers Darren, nimmt an diesem Tag ebenfalls an den Wettkämpfen teil. Wegen technischer Probleme an ihrem Fahrrad erlebt die Triathletin des TV Memmingen nervenaufreibende Stunden, wie sie später erzählt. „Nach der Panne auf der Radstrecke habe ich mich dann bis zum Schluss durchgekämpft“. Das Flair der Veranstaltung beschreibt die Mutter von Zwillingen als „wirklich super“.

Zum Volkstriathlon: Unter den rund 300 Startern siegt bei den Männern letztlich Thorsten Bauer (Matridu Gefrees). Peter Schlögel wird Zweiter, Christoph Gawens erkämpft sich Rang drei. Bei den Frauen schafft es Simone Aumann vom TV Dettingen/Iller auf die oberste Stufe des Siegertreppchens. Die Plätze zwei und drei belegen Sandra Echteler und Carina Glas.

Hansjörg Hübner ist der älteste Teilnehmer

Das Team „TSV Dietmannsried eins“ gewinnt die Staffel-Wertung. Erfreulich auch: Hansjörg Hübner, der mit 70 Jahren älteste Teilnehmer, zeigt bei sommerlichen Temperaturen eine starke Leistung.

Zum Abschluss zieht Hauptorganisator Georg Lübeck vom Ausrichter TSVO ein positives Fazit. „Das Wichtigste ist, dass wir unfallfrei geblieben sind“, sagt Lübeck. „Wir haben spannende Entscheidungen erlebt und hatten obendrein großes Wetterglück.“