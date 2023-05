So war die Streetfood-Meile in Memmingen

Bei der Streetfood-Meile am Hallhof in Memmingen gab es für die Besucher nicht nur kulinarische, sondern auch musikalische Genüsse.

21.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die unterschiedlichsten Gerüche zogen am Wochenende durch die Innenstadt – und lockten Besucherinnen und Besucher zur Streetfood-Meile am Hallhof in Memmingen. Von Freitag bis Sonntag gab es im Zentrum der Maustadt Leckereien für Fans von Streetfood in all seinen Facetten.

Frisch zubereitete Spezialitäten in Memmingen

Zahlreiche Stände und Wagen boten frisch zubereitete Spezialitäten, aber auch Cocktails, Kaffee und Süßes zum Nachtisch. Wagyu-Burger, vegetarische Falafel-Wraps, vegane Halloumi-Bowls, frisch gedrehte Kartoffelspiralen, mexikanische Tacos, knackige Schokofrüchte: Organisiert und veranstaltet wurde das Festival von Boa Vista mit Sitz in Kempten.

Live-Bands und DJs bei der Streetfood-Meile in Memmingen

Zum Schlemmen sollten über das Wochenende auch musikalische Genüsse zählen. Live-Bands und DJs sorgten für feinsten Pop, Blues, Swing und Rock’n’Roll.