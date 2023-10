So will das Landratsamt Unterallgäu Energie sparen

Der Erweiterungsbau des Landratsamtes in Mindelheim aus den 80er-Jahren ist in die Jahre gekommen. Nun soll das Gebäude energetisch saniert werden.

28.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir machen uns ständig Gedanken, wie wir den Energiebedarf unserer Liegenschaften reduzieren können“, hob Landrat Alex Eder in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hervor. Nun hat die Kreisverwaltung den Anbau des Landratsamts in Mindelheim aus dem Jahr 1986 genauer unter die Lupe genommen.

Der älteste Teil des Landratsamts an der Bad Wörishofer Straße stammt aus den 1960er-Jahren und wurde vor 20 Jahren bereits energetisch saniert, nicht aber der Erweiterungsbau im Nordosten des Hauptgebäudes, der jetzt knapp 40 Jahre alt ist. Auch die Fenster und der alte Sonnenschutz dort wurden bisher nicht erneuert. Zudem könnte die Fassade laut Thomas Burghard, dem Leiter des Hochbaumtes am Landratsamt, einen neuen Anstrich vertragen. Es biete sich deshalb an, diese Arbeiten zusammen anzugehen, so Burghard.

Fassade soll ein Wäremdämm-Verbundsystem bekommen

Um künftig Energie zu sparen, soll an der Fassade ein 180 Millimeter dickes Wärmedämm-Verbundsystem aufgebracht werden. Ökologische Dämmstoffe, nach denen sich Kreisrat Josef Doll (Grüne) erkundigt hatte, seien jedoch insofern schwierig, als sie häufig zwar schwer entflammbar, aber meist brennbar seien – und das sei in dieser Gebäudekategorie nicht zulässig. Auch Ernst Gradl (AfD) steht dem Wärmeverbund-System skeptisch gegenüber. Immer wieder gebe es Probleme mit darin nistenden Spechten, schwarzen Verfärbungen und abfallendem Putz, sagte er und riet zu Alternativen wie Fassadenplatten oder auch einer -begrünung.

Neue Fenster mit Dreifach-Wäremschutzverglasung

Die Fenster sollen laut Burghard gegen neue mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung ausgetauscht werden. Insgesamt könnten durch die Sanierung bis zu 90.0000 Kilowattstunden Energie pro Jahr eingespart werden, schätzt er. Lisa Steber (Grüne) fragte nach, ob mit der Sanierung auch Passivhausstandard erreicht werden könnte. „Wir sind nah dran“, antwortet Burghard. Eine noch stärkere Dämmung bringe jedoch kaum mehr Nutzen, dafür aber Probleme mit dem Dachanschluss.

Außenjalousien sollen im Sommer vor Wärme schützen

Um zudem den immer wichtiger werdenden, sommerlichen Wärmeschutz zu gewährleisten, könnten automatisierte Außenjalousien angebracht werden. Laut einer Messung herrschten im gerade vergangenen Sommer in manchen Büros Temperaturen von bis zu 30 Grad, manchmal sogar mehr, so Burghard. Kreisrat Ludwig Filser (ÖDP/Bürger für die Umwelt) schlug in diesem Zusammenhang vor, dem Beispiel eines Bad Wörishofer Unternehmens zu folgen und als Beschattung über den Fenstern eine PV-Anlage anzubringen. Eine PV-Anlage an der Fassade selbst ist, wie Burghard auf Nachfrage von Lisa Steber sagte, nicht wirtschaftlich. Sie wäre auf dem Dach sinnvoller, das davor jedoch zunächst ebenfalls saniert werden sollte.

Energetische Sanierung beginnt 2024

Die Gesamtkosten für die energetische Sanierung, die der Landkreis gerne 2024 beginnen würde, schätzt Burghard auf rund 900.000 Euro. Das Geld wäre insofern vorhanden, als sich der längst beschlossene Neubau des Schülerwohnheims 2 in Bad Wörishofen auf 2025 verschiebt, weil der Förderbescheid dafür noch aussteht. Er plädierte dafür, noch heuer einen Förderantrag zu stellen. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben geschlossen zu.