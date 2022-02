So will das Unterallgäuer Landvolk ein starkes Signal setzen

Beim Gottesdienst mit Bischof Dr. Bertram Meier findet dieser deutliche Worte zur Kirche und Missbrauchsvorwürfen. Das sind Appelle.

02.02.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Für Bischof Dr. Bertram Meier war der 48. Unterallgäuer Landvolktag im Marien-Wallfahrtsort Kirchsiebnach ein bewegendes Erlebnis, wurde er doch vor genau zwei Jahren zum Bischof von Augsburg berufen. Aktuell sieht der Diözesanbischof die „Kirche an einem toten Punkt“. Da sei das Jahresthema des Landvolks in der Diözese „Sehnsucht leben – Neues wagen“ ein starkes Signal. „Wo eine Welle die andere überrollt“ – das gilt für Meier sowohl für die Corona-Wellen als auch aktuell für die hochschlagenden Wellen im Missbrauchsskandal. Die Kirche drohe vom Fluss der Zeit verschluckt zu werden. Das Landvolk indes zeige Beständigkeit mit seiner Sehnsucht, Neues zu wagen und „Neuland unter den Pflug zu nehmen“.

Schwer, Vertrauen wieder zu erlangen

Die neue Koalition in der Politik wolle „mehr Fortschritt wagen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt“. Für Meier ähnelt das Gesamtbild der derzeitigen Situation einem Trümmerhaufen wie nach einem Krieg. Bei den Skandalen in der Kirche werde es schwer, Vertrauen wieder zu erlangen. Einige in den kirchlichen Einrichtungen hätten ihre festen Bezüge, würden sich in der Corona-Krise zurücklehnen und alle Termine absagen. Doch ein Priester dürfe nicht nur die Eucharistie feiern und schöne Gewänder tragen. Denn schwarze Schafe in der Kirche würden Druck erzeugen. Das falle jetzt allen auf die Füße. Daher forderte Bischof Meier alle auf, „nahe am Menschen“ zu sein.

Landvolk bleibt beständig im Einsatz

In die Reihen der Kirchenbänke blickend sah er viele Ältere beim Festgottesdienst. Sie sollten sich damit jedoch nicht zur Ruhe setzen. Das Landvolk bleibe beständig in seinem Einsatz für Ökologie, Klima und christliche Werte. Es trete nicht für Stagnation im Bestehenden ein, sondern blicke stets zu den Menschen. Den Engagierten wünschte Meier, „manchen Stups“ zu setzen und eine menschennahe Kirche anzuregen. Ältere könnten mit ihrem Weitblick in die Zukunft weisen. Alle hätten Sehnsucht nach Normalität, nach einer heilen Welt und Schöpfung. Dringend nötig sei es, mit den Schätzen der Welt vernünftig umzugehen. Für Landvolkvorsitzende Centa Neher ist die Kirche einen jahrtausendelangen Weg gegangen – auch mit viel Leiden und Durchhalten. Immer habe sich gezeigt: „Es geht weiter.“

Die Tradition der Landvolkbewegung

Trotz der Nachrichtenflut solle man sich nicht mitreißen lassen. „Es gibt ganz viele, die dem Evangelium Hand, Fuß und vor allem Herz geben.“ Landvolkvorsitzender Josef Neher überreichte dem Bischof als weltkirchlich Beauftragtem eine Spende für das Landvolk im Senegal und in der Bukowina. Seit fast 50 Jahren hält die Katholische Landvolkbewegung (KLB) im Unterallgäu ihren Landvolktag in immer anderen Gemeinden ab.

Gründungsidee des damaligen Landvolkreferenten Hans Mayer aus Dirlewang war 1974 die Zukunft der Dörfer. Mayer führte meist Kirche und Politik zusammen. Diesmal vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kämpften die Organisatoren vom Landvolk in Mindelheim um diese Institution, allen voran der ehemalige KLB-Bayernvorsitzende und aktuelle Dekanatsleiter Josef Neher mit seiner Frau Centa.

Corona: Als Projekte nicht möglich waren

Noch einmal möchte er diesen Spagat nicht erleben, doch er blickte auch auf 2021, als ihr Projekt nicht möglich war. Heuer hatten sie alle Kraft gesammelt und im Wallfahrtsort Kirchsiebnach mit Bischof Meier einen Mitstreiter und Prediger gefunden. Nur der Gottesdienst, nicht jedoch das anschließende Treffen im Gasthaus war möglich. Für Centa Neher war es ein festliches Erlebnis, wie Silvia Mütterlein (Sopran) und Barbara Fischer (Alt) als Solisten mit dem Kirchenchor unter Leitung von Barbara Müller den Landvolktag umrahmten.

