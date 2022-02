Die Fahrgastzahlen und eine Befragung zeigen, wie der Flexibus im Landkreis ankommt. Bis Ende 2023 soll er in noch mehr Unterallgäuer Gemeinden halten.

17.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wie kommt der Flexibus im Unterallgäu an? Wer nutzt ihn wann und warum? Was kostet er den Steuerzahler? Antworten auf diese und einige weitere Fragen hat Helmut Höld, der ÖPNV-Beauftragte am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung gegeben.