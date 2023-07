Planetenmusik zum Abschied von der Skulptur „Gaia“

Die Martinskirche ist zum Bersten voll beim interstellarischen Orgelkonzert zum Finale der Memminger Meile. Welche bekannte Stimme ein Gedicht vorträgt.

14.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Noch einmal zum Bersten voll war die Memminger Martinskirche am letzten Abend der Memminger Meile 2023, um Abschied von „Gaia“ zu nehmen. Hunderte Fahrräder parkten vor der Tür, drinnen waren alle 750 Sitzplätze im Nu belegt und mindestens ebenso viele Menschen standen in den Gängen. Der Orgel war es vorbehalten, ein letztes Lied auf die großartige Installation von Luke Jerram zu singen, die drei Wochen lange Tausende Menschen in Bann gezogen hat. Meisterhaft zelebrierte Kirchenmusikdirektor Hans-Eberhard Roß auf der Königin der Instrumente seine „Planetenmusik“ unter der sich ein letztes Mal drehenden, leuchtenden Weltkugel.

Die Eintritt ist frei beim Konzert in Memmingen

Die Kirchentüren blieben dabei offen, allein schon, um ein wenig Luft hereinzulassen, aber auch, weil immer wieder Nachzügler den Weg ins eintrittsfreie Konzert fanden. Dennoch herrschte konzentrierte Stille beim an- und abhebenden Spiel von Hans-Eberhard Roß an der großen Goll-Orgel. Mal griff er dramatisch in die Manuale, dann wieder malte er tröstliche Klangfarben ins bunt illuminierte Kirchenschiff oder ließ zarten Sternenstaub auf die fast andächtig Zuhörenden rieseln. Und auch die Orgelempore war dabei in wechselndes Licht getaucht.

Orgelmusik zu "Gaia" mit Stücken über Mars und Venus

Besser hätte Roß die Stücke für seinen interstellaren Orgelabend nicht wählen können. Von Louis Vierne gab es eine strahlende Hymne an die Sonne und dazu ein ätherisches Stück über das Mondlicht. Der mächtige Kriegsgott Mars, aber auch Venus, die Bringerin des Friedens, waren zu Gast mit den Stücken von Gustav Holst. Und wer wünschte sich gerade nicht, dass die schöne Venus ihre friedenstiftenden Kräfte in unserer auseinanderbrechenden Welt wirken ließe?

Synchronstimme von Clint Eastwood

Dreimal rezitierte zwischen den Musikstücken jemand von der Kanzel aus ein Gedicht des walisischen Dichters und Schriftstellers Dylan Thomas (1914 – 1953). Und wer sich dabei fragte, wie Clint Eastwood auf die Memminger Meile kommt, lag damit nicht ganz falsch, sprach die Zeilen doch Jochen Striebeck, der dem Hollywoodstar seit 2006 seine Synchronstimme leiht. Mit ihm rezitierte – in Deutsch und Englisch – sein Sohn und Pfarrer von Frickenhausen, Matthias Striebeck. In dem berühmten Gedicht „Do not go gentle into that good night“ („Geh nicht gelassen in die gute Nacht“) ruft ein Sohn seinen sterbenden Vater dazu auf, mutig um sein Leben zu kämpfen und auch seine letzten Tage auszukosten: „Rage, rage against the dying of the light“ („Wüte, wüte gegen das Sterben des Lichts“), ging direkt unter die Haut.

Soundtrack zu Sci-Fi Abenteuer "Interstellar" auf der Memminger Meile

Musikalischer Höhepunkt des Abends waren Auszüge aus Hans Zimmers erhebendem, atmosphärischen Soundtrack zu Christopher Nolans Science-Fiction Abenteuer „Interstellar“. Zimmer brachte diese Filmmusik im Jahr 2014 eine Oscar- und eine Golden Globe-Nominierung ein. Preisverdächtig war auch Roß’ Interpretation der „Interstellar“-Musik in der Orgelbearbeitung von Richard McVeigh. Fünf Ausschnitte aus dem Werk hatte Roß gewählt. „Stay“ war das erste – und nicht nur zu diesen Takten blickte das ergriffene Publikum auf den riesigen, originalgetreu nachgebildeten Blauen Planeten, der über ihm schwebte und dachte sich „Bleib doch“. Mit „No time for caution“ („Keine Zeit für Vorsicht“) klang die grandiose Planetenmusik aus – eine schöne Analogie zu den Gedichtzeilen von Dylan Thomas. Mit Bravo-Rufen und tosendem Applaus im Stehen feierte das Publikum diese letzte Aufführung unter „Gaia“.

Luft wird aus Gaia wieder abgelassen

Viele bleiben dann noch, um ein den täglichen „Nachtgedanken“ unter der sich drehenden Erdenkugel zu lauschen. Gleich danach ließ das Meile-Team die Luft wieder raus aus der heliumgefüllten „Gaia“-Skulptur. Jetzt ist sie sorgfältig gefaltet und verpackt auf dem Weg zurück zu ihrem Schöpfer Luke Jerram in Großbritannien.