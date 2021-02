Eine Kooperation von SKM und Diakonie hilft Wohnungslosen in Memmingen. Die Beratung setzt dabei bereits dann an, wenn der Verlust der Wohnung droht.

28.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Obdachlosen in Memmingen helfen, zurück in ein normales Leben zu finden – und im besten Fall verhindern, dass Menschen überhaupt erst ihre Wohnung verlieren. Das ist das Ziel einer Kooperation von katholischem Verein für soziale Dienste (SKM) und Diakonie in Memmingen.