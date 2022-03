Das Landratsamt nimmt die Schließung des Impfzentrums Bad Wörishofen zurück und setzt eine andere Lösung um. Malteser schufen in kurzer Zeit eine Notunterkunft.

12.03.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Das Aus für das Impfzentrum in Bad Wörishofen war bereits besiegelt, doch nun kommt es anders. Das Landratsamt will das Impfzentrum nun doch behalten – und trotzdem eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge dort einrichten. In einer Blitzaktion musste dazu in dem früheren Möbelhaus die Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet werden, wie die Malteser berichten.