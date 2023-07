Das Klostermuseum in Ottobeuren ist jetzt barrierefrei

Bei der Neugestaltung des Klostermuseums in der Abtei Ottobeuren hat der Freistaat viel Geld in Barrierefreiheit investiert. Auf welche Details geachtet wurde.

08.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Den Freistaat im öffentlichen Raum barrierefrei zu machen, hat sich die Bayerische Staatsregierung 2013 auf die Fahnen geschrieben. Das kam auch beim Umbau des Klostermuseums Ottobeuren zum Tragen, das nach dreijähriger Bauzeit im April wieder eröffnet wurde. 485.000 Euro flossen allein über das Programm „Bayern barrierefrei 2023“ in die Neukonzeption. Insgesamt wurden 725.000 Euro in Barrierefreiheit investiert. Der Umbau selbst hat 2,2 Millionen Euro gekostet.

Klosterpforte in Ottobeuren ist jetzt barrierefrei

Wer das neue Klostermuseum jetzt besucht, trifft schon im Eingangsbereich auf Veränderungen, die zum Beispiel Rollstuhlfahrenden, aber auch Familien mit Kinderwagen den Zugang erheblich erleichtern. Wie von selbst öffnen sich automatische Glasschiebetüren am Ein- und Ausgang der neuen und wesentlich größeren Pforte. „Wir haben eine Wand herausgenommen, damit ein großzügiger Kassenbereich entsteht“, berichtet Projektleiter Ralf Gehrke vom Staatlichen Bauamt Kempten. Dabei kam eine große, zuletzt zugebaute Säule wieder zum Vorschein, die jetzt mit einer modernen Leuchte schön in Szene gesetzt wird. Die Klosterpforte ist zugleich Museumskasse, Infostelle, Rezeption für das Gästehaus und Telefonzentrale. Auch an einen unterfahrbaren Tresen wurde bei der Möblierung gedacht.

Zwischen der Basilika Ottobeuren und der Abtei wurde ein gläserner Lift eingebaut

Von der Pforte geht es an Schließfächern vorbei zum neuen, gläsernen, mit Sprachansagen ausgestatteten Aufzug – dessen Einbau eine besondere Herausforderung für die Planer war. Er befindet sich in einem kleinen Innenhof zwischen Basilika und Abtei. „Der Eingriff in die historische Bausubstanz war sehr moderat, es musste nur ein Fenster in jedem Stockwerk herausgenommen werden“, erklärt Gehrke. Grundsätzlich könne das auch wieder zurückgebaut werden.

Ein gläserner Aufzug wurde an eine Außenwand in einem Innenhof des Klosters gebaut. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Schwierig war dabei nicht nur die Planung: Es war unmöglich, einen kleinen Bagger in den Hof zu bringen. Also musste die Baugrube von Hand ausgehoben und alles Material mit der Schubkarre abgefahren werden. „Bei strömendem Regen“, erinnert sich Museumsdirektor Frater Tobias Heim. Archäologen haben die Baustelle begleitet – aber nichts gefunden. Allein der Fahrstuhl hat etwa 200.000 Euro verschlungen, insgesamt wurden im Erdgeschoß 485.000 Euro in die Barrierefreiheit investiert.

Benediktinerabtei Ottobeuren hat eine Zweigstelle der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen

Mit dem Lift geht es direkt ins Klostermuseum im zweiten Stock, das ebenfalls barrierefrei und mit inklusiven Medienstationen ausgestattet wurde. Zugute kam Ottobeuren dabei, dass die Benediktinerabtei eine kleine Filiale der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen beherbergt – sie ist Teil des Museumsrundgangs. Das schlug sich natürlich in der Förderung durch den Freistaat nieder. Im gesamten Museumsbereich mussten etwa die historischen Türschwellen entschärft werden. In Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege wurden dafür Holzrampen aus Eiche mit eingelegten Nadelholzstreifen exakt in die jeweiligen Türstöcke eingepasst. Sie fallen nun einerseits kaum auf, sind aber andererseits für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit gut erkennbar.

Tasten, hören, schauen: Mehrere inklusive Medienstationen (im Bild „Der Klosterstaat“) informieren über das Klosterleben früher und heute. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Neu konzipiertes Klostermuseum Ottobeuren hat inklusive Medienstationen

„Wichtig war uns Barrierefreiheit aber nicht nur in der Begehbarkeit, sondern auch in der Ausstellung“, betont Frater Tobias. Inklusive Medienstationen mit Hörschleifen, Modellen zum Ertasten oder Infos in Brailleschrift sind deshalb über alle thematisch gegliederten Räume verteilt, die über die Baugeschichte und das Leben im Kloster erzählen.

Christian Holdenried empfängt Besucher in der neuen Klosterpforte, hat alle Schlüssel des Klosters und die Telefonzentrale unter sich. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Aber solche Medienstationen oder auch beleuchtete Vitrinen stelle man nicht einfach so auf, sagt Gehrke. Dazu brauche man auch die nötige Infrastruktur. Vorgefunden hatte er nur eine magere Grundbeleuchtung und eine Steckdose pro Raum. Versteckt unter dem Boden laufen deshalb jetzt über die ganze Raumflucht eine Menge Kabel und Datenleitungen. 240.000 Euro aus verschiedenen Fördertöpfen wurden im Klostermuseum dafür ausgegeben.

Besucher äußern sich durchweg positiv über das neue Klostermuseum Ottobeuren

Und wie kommt das neue Klostermuseum bei den Besuchern an? „Wir hatten drei Jahre zu“, sagt Frater Tobias. „Es muss sich erst herumsprechen, dass wieder geöffnet ist.“ Dennoch sei er am Monatsende jedes Mal erstaunt, wie viele dann doch da waren – obwohl noch keine Ferien seien und das Wetter eher nach draußen ziehe. Doch für den Herbst habe er bereits viele Anfragen von Schulklassen und Gruppen, auch mit Menschen mit Einschränkungen.

Noch wichtiger als Besucherzahlen ist dem Museumsdirektor aber die Resonanz auf die Neukonzeption. „Sehr positiv bis überschwänglich“ seien die Reaktionen bisher – von Schülern und Jugendlichen über Familien und Tagestouristen bis hin zu älteren Besuchern. „Das ist für mich das Entscheidende und das freut mich sehr“, sagt Frater Tobias.