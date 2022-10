Sogar ein Hund nimmt am Buxachtal-Lauf teil

229 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der 15. Auflage des Laufsport-Events. Eine von ihnen hat vier Beine. Wer die Schnellsten waren.

04.10.2022 | Stand: 16:13 Uhr

Am ersten goldenen Oktober-Tag haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Buxachtal-Lauf bei bestem Feiertagswetter unter dem Startbogen versammelt. 229 Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche hatten sich zur 15. Auflage des vom TV Memmingen (TVM) organisierten Laufes angemeldet.

Die Kinder und Jugendlichen waren über 0,5 Kilometer, einen Kilometer beziehungsweise auf der 1,3-Kilometer-Strecke unterwegs, bevor pünktlich um 14 Uhr der Startschuss für den Vitallauf über 2,7 Kilometer und den Hauptlauf über 6,6 Kilometer fiel.

Die Strecke des Buxachtal-Laufs beginnt am BBZ in Memmingen

Die Strecke begann am Stadion des Berufsbildungszentrums (BBZ) und führte an der Bodenseestraße durch den Stadtwald entlang dem Bahndamm in Richtung Dickenreishausen und über Waldwege wieder zurück zum Ziel ins Stadion.

Niklas Breimaier vom RSC Kempten siegte im Hauptlauf der Männer in 21:29,4 Minuten, vor Luis Pfister vom TSV Ottobeuren und Florian Fischer vom SV Birkenhard. „Zu Beginn haben der Zweitplatzierte Luis Pfister und Alex Häberle Tempo gemacht, am Berg waren die dann platt – und ab da bin ich vorneweg gelaufen. Ich habe mich super gefühlt und konnte das Rennen kontrolliert bis zum Ende dominieren“, berichtete Breimaier.

Bei den Frauen gewann – wie schon 2019 – Katrin Geiger vom SV Steinheim mit großem Vorsprung in einer Zeit von 24:40,0 Minuten, vor Alexandra Gundel von der LG Allgäu und Madelief Bos vom SV Oberreute. Geiger war sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis. Sie konnte ihre Zeit von der bislang letzten Auflage 2019 sogar toppen. „Ich war heute komischerweise sehr aufgeregt – dafür, dass es keine Meisterschaft war. Es waren heute beste Bedingungen, ich habe mich sehr gut gefühlt und bin flott losgelaufen“, erzählte Geiger, die vor Kurzem auch beim Memminger Altstadtlauf schnellste Frau war.

Beim Vitallauf gehen auch Nordic-Walker an den Start

Beim Vitallauf siegte Melanie Linder mit einer Zeit von 13:53 Minuten. Frieder King von der Gruppe St. Josef war der Erstplatzierte bei den Männern, und zwar mit einer Zeit von 14:09 Minuten.

Beim Vitallauf konnten sich auch Nordic-Walker auf der 2,7 Kilometer langen Strecke messen, und auch eine tierische Teilnehmerin war am Start. Hündin Paula und ihr Herrchen Jonathan Schmid vom Team „ska“ kamen mit einer Zeit von 15:52 Minuten ins Ziel. „Sie ist immer meine Trainingspartnerin, deshalb ist sie auch heute mitgelaufen“, erklärte Schmid.

Organisiert wird der Buxachtal-Lauf von den Triathleten des TV Memmingen

Organisiert wurde der Buxachtal-Lauf wie jedes Jahr von der Triathlon-Abteilung des TV Memmingen. „Früher hatten wir mehr Teilnehmer, nach zwei Jahren Corona-Pause war es allerdings schwierig, alle wieder zu motivieren, vor allem die großen Teams haben in diesem Jahr gefehlt“, bilanzierte Veranstalter Dieter Buchberger.

Der Buxachtal-Lauf sei aber eine „tolle Teamleistung des TV Memmingen und immer ein schönes Wiedersehen unter Individualsportlern“, betonte Buchberger.