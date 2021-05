Selbst anbauen, selbst ernten: So funktioniert Solidarische Landwirtschaft

Im Günztal könnten Solidarische Landwirtschaft und Selbsterntegärten entstehen. Wir erklären, wie Verbraucher und Landwirte von diesem Modell profitieren.

17.05.2021 | Stand: 10:42 Uhr

Ausgebeutet werden Landwirte, Tiere und Böden bei ihnen nicht, sagt Christian Luplow. Er gehört zu einer Gruppe von Menschen, die eine Solawi betreiben, eine Solidarische Landwirtschaft. Zusammen mit Heike Kettner erklärte er jetzt während einer digitalen Infoveranstaltung, wie eine Solawi und wie Selbsterntegärten funktionieren.

Die beiden gehören zur erfolgreichen Solawi Bamberg und sie wissen, wie beliebt solche Landwirtschaftsformen sind. Deshalb waren sie von Rebecca Schweiß eingeladen worden. Sie ist Projektmanagerin der Öko-Modellregion Günztal und hatte das digitale Treffen initiiert.

„Immer mehr Menschen möchten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie diese produziert werden und wer hinter diesen Produkten steht. Zwei Möglichkeiten, um diese Fragen für sich beantworten zu können, sind Solidarische Landwirtschaft und Selbsterntegärten“, sagt Rebecca Schweiß.

Solidarische Landwirtschaft: In Bamberg haben sich Verbraucher zu einem Verein zusammengeschlossen, der wiederum einen Gärtner angestellt hat. Er baut unter anderem Gemüse an. Das bekommen nur die Mitglieder der Solawi, also die Verbraucher. Die wiederum verpflichten sich, ein Jahr lang jeden Monat einen festen Beitrag zu bezahlen. In Bamberg sind das 40 Euro für kleine Kisten mit Gemüse, das für Singles und Paare in Frage kommt, und 80 Euro für große Kisten für Familien.

Vorteile für den Gärtner/den Landwirt: Alle Kosten werden bezahlt, er hat ein gesichertes Einkommen und Planungssicherheit, er erfährt mehr Wertschätzung, muss weder sich noch den Boden ausbeuten, sagt Christian Luplow. Und wenn die Verbraucher wie in Bamberg Spaß an dieser Arbeit haben und auf dem Feld helfen, hat der Gärtner oder der Landwirt mehr Freizeit.

Einige Vorteile für die Verbraucher: Frische, unbehandelte und regionale Produkte direkt vom Hersteller, Transparenz über Herkunft und Kosten, sie können auf dem Feld oder im Garten mitarbeiten.

Doch Solawi sei mehr als der Anbau und Kauf von Gemüse, sagt Christian Luplow. In Bamberg werde die Solidarität intensiv gelebt. Er hat zwei Beispiele: Wenn wegen des Wetters die Ernte kleiner oder komplett ausfällt, „dann ist das halt so. Da hat der Gärtner dann nicht den Druck wie in der industriellen Landwirtschaft“. Solidarität gebe es aber auch unter den Verbrauchern: Jeder nehme sich nur so viel Gemüse, wie es ihm zustehe. „Es ist schön, zu sehen, wie die Leute miteinander umgehen. Es ist zwar nur Gemüse, aber da steckt so viel mehr drin“, sagt Luplow.

Selbsterntegärten: Heike Kettner erklärt, wie es in Bamberg funktioniert. Ein großer Acker wird von einem Landwirt vorbereitet und an die Verbraucher übergeben. Die kaufen zusammen alles, was für den Gemüseanbau nötig ist. Der Acker wird in Parzellen aufgeteilt. Etwa drei Parteien kümmern sich um eine Parzelle, bearbeiten die Erde, prüfen das Gemüse. „Ein generationenübergreifendes Miteinander.“ Kosten pro Partei: 150 Euro im Jahr.

Auf jeder Parzelle wächst anderes Gemüse. Nach der Ernte darf sich jede Partei von jedem Gemüse nehmen, die jeweilige Anzahl wird zuvor festgelegt. Und wie in der Solawi herrsche auch im Selbsterntegarten Bamberg Vertrauen unter den Verbrauchern, sagt Heike Kettner. Jeder nehme sich nur seinen Anteil.

Wie es jetzt weitergeht im Unter- und Ostallgäu: Etwa 20 Teilnehmer der digitalen Infoveranstaltung haben bereits angekündigt, dass sie Interesse haben, eine Solawi oder einen Selbsterntegarten zu gründen. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte, soll Kontakt zu Projektmanagerin Rebecca Schweiß aufnehmen unter Telefon 0170/9170356 oder per E-Mail: oekomodellregion@oberguenzburg.de

