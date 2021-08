Ein Bundeswehrsoldat aus Mindelheim war 20 Mal in Afghanistan im Einsatz. Sein Fazit fällt ernüchternd aus. Was ihn an den aktuellen Vorfällen besonders schockiert.

21.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Es sind dramatische Bilder, die die Welt in diesen Tagen aus Kabul erreichen. Tausende wollen aus dem Land fliehen und sind zum Flughafen gestürmt in der Hoffnung, dem Land zu entfliehen, in dem die radikalislamischen Taliban zum zweiten Mal die Macht übernommen haben. Bernd Dürrmann verfolgt die Ereignisse in Afghanistan mit ganz besonderem Interesse. Der Mindelheimer war 20 Mal als Bundeswehrsoldat jeweils für sechs Wochen in Afghanistan im Einsatz.