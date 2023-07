19 Kulturschaffende stellen bei Sommerfrische Bad Grönenbach drei Galerien aus

19 Kulturschaffende stellen bei der Bad Grönenbacher Sommerfrische in Galerien aus. In ihrer Verschiedenartigkeit erzählen die Werke von Flucht und Aufbrüchen.

12.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Immer nur Wassertreten – das war ihm im Kneipp-Kurort Bad Grönenbach zu einseitig: „Als ich die Kunstwerkstatt von Ruth Steffny entdeckte, habe ich ganz einfach gefragt, ob ich hier einen Schreibtisch auf Zeit mieten könnte, um mich zwischen meinen Kur-Anwendungen kreativ auszuleben – denn ohne Kunst kann ich schlecht sein“, sagt Tobias Hammel.

Und nun ist der Berliner Künstler einer von 19 Kunstschaffenden aus Nah und Fern, die aktuell in den drei Bad Grönenbacher Galerien Riedmiller, Seidenlicht und in der Kunstwerkstatt (ehemaliges Künstlerhaus von Armin Gehret) unter dem Titel „Kunst-Wege“ ausstellen.

Die Wege der Kunst, nicht festgefahren, sondern experimentell

Die Wege der Kunst waren und sind nie festgefahren – vielmehr sind ihre Richtungen stets offen und experimentell. Die Werke, die in der Gemeinschaftsausstellung zu sehen sind, zeigen und spiegeln diese Möglichkeiten der Inspiration und Gestaltung mit den unterschiedlichsten Techniken und Materialien.

Vom Marktplatz Bad Grönenbach zu drei Galerien aufmachen

„Die drei Komplementärfarben Rot, Blau und Gelb auf unserem Flyer symbolisieren hierzu unsere galerieübergreifende Verbindung, aus der wie bei den drei Grundfarben viel Neues entsteht: eben wir zusammen – alle miteinander“, erklärt Ruth Steffny am Abend der Vernissage, die im Haus des Gastes stattfindet. Hier präsentieren sich alle Künstler mit jeweils einem ihrer Werke und vom Marktplatz aus können sich die Besucherinnen und Besucher dann auf den Weg zu den drei Galerien aufmachen.

Bad Grönenbachs Bürgermeister Bernhard Kerler eröffnet die Ausstellung

Bürgermeister Bernhard Kerler eröffnet an diesem Abend die Ausstellung, die im Rahmen des Bad Grönenbacher Kulturfestivals „Sommerfrische“ noch bis zum 7. Oktober mit einem zusätzlichen Rahmenprogramm von Workshops über wechselnde Einzelausstellungen bis hin zu Live-Performances stattfinden wird.

Der Kindertheatermacher und darstellende Künstler Achim Sonntag stellt bei der Vernissage clownesk alle Ausstellenden vor, so auch Timo Taschenmacher. Er ist der jüngste Künstler, der auf dem Kunstweg von 24. August bis 7. September in der Galerie von Ruth Steffny eine eigene Ausstellung hat, die den Titel: „12 Trauben“ trägt. Der 21-jährige Kölner beschäftigt sich mit Eskapismus. Den Weg, sich aus bestehenden Situationen heraus in eine Scheinwelt zu flüchten, arbeitet der aufstrebende Newcomer auch mit virtueller Realität und digitalen Plattformen auf, um so interaktive Erlebnisse zu schaffen.

Manche Kunstschaffende bedienen verschiedene Techniken

Dass man sich auch mit 58 Jahren noch auf den Weg machen kann, zeigt der Memminger Künstler Otmar Wucher. Er folgte seiner inneren Stimme, die ihn auf seinen ganz persönlichen Kunstweg rief. Einige der Kunstschaffenden sind auf mehreren Wegen gleichzeitig unterwegs, indem sie sich verschiedener Techniken bedienen. Ein Beispiel dafür ist die Ulmer Künstlerin Kerstin Steinbach. Sie zeigt Holzskulpturen wie auch Gemälde in Acryl und Mixed Media.

Sommerfrische 2023: Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler im Einzelnen sind: Lioba Abrell, Alfons Alt, Reinhard Blank, Stefan Fischer, Karl Gerstner, Alina Granados Loureda, Susanne Hackenbracht, Barbara Hahn, Tobias Hammel, Barbara Jürgens, Karl Erich Michels, Shutaro Mukai, Joseph Mulzer, Jai Young Park, Ursula Scheffel, Kerstin Steinbach, Gudrun Stölzle, Tino Taschenmacher und Otmar Wucher.

Für den Abend der Vernissage, der von Günter Schwanghart und Josef Bichelmaier mit Musik auf Klarinette und Zither begleitet wird, ist auch Tobias Hammel extra wieder von Berlin nach Bad Grönenbach gereist. „Mein Weg ins Allgäu ist jetzt ein echter Kunstweg“, sagt er abschließend.

Mehr Informationen unter: www.bad-groenenbach.de

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.