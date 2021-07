Sonder-Impfaktion in Bad Wörishofen: Nur 87 Impfwillige kamen

1.000 Menschen hätten am Wochenende ohne Termin und Anmeldung in Bad Wörishofen eine Corona-Impfung bekommen können. Doch plötzlich sinkt die Nachfrage.

Von Ulla Gutmann

05.07.2021 | Stand: 10:24 Uhr

Eines ist jedenfalls beruhigend: Die Impfdosen von AstraZeneca kann man ein halbes Jahr aufbewahren. In Bad Wörishofen ist am Wochenende nämlich genau das passiert, was Dr. Max Kaplan bereits befürchtet hatte: Seit der Corona-Pandemie ist er Versorgungsarzt des Landkreises Unterallgäu und hatte schon vermutet, dass womöglich wenig Unterallgäuer zu einer Sonderimpfaktion ins Bad Wörishofer Impfzentrum kommen würden. So war es dann auch: Insgesamt 1.000 Dosen AstraZeneca standen zur Verfügung, doch schon am Freitagmittag bei Beginn der Aktion vermittelten die etwas mehr als 20 Wartenden vor dem Impfzentrum, wie zurückhaltend die Menschen mittlerweile sind.