Ein Verein in Memmingen sammelt Unterschriften gegen die Umwandlung einer Sparkassen-Filiale in einen Automatenstandort. Was die Bank zu den Forderungen sagt.

12.08.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Der Verein „Bürger für Bürger – lebendiger Westen“ gibt nicht auf und kämpft weiter für den Erhalt der Sparkassen-Filiale in der Memminger Machnigstraße. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Mitglieder eine Unterschriftensammlung gestartet. „Es sind mittlerweile etwa 500 Unterstützer-Unterschriften“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Decker gegenüber der MZ.