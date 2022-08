Sparkasse Schwaben-Bodensee reagiert auf Geldautomaten-Sprengungen

Nachtverschluss an Automaten-Standorten: Das Geldinstitut setzt neue Sicherheitsmaßnahmen um. In diesen Kommunen kann nachts kein Geld mehr abgehoben werden.

28.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Woringen, Heimertingen, Wolfertschwenden oder Memmingen: Nach einer Serie von Geldautomaten-Sprengungen denken Banken und das Bundeskriminalamt (BKA) gemeinsam nach, was getan werden kann, um den Tätern das Handwerk zu legen. Neben einer Analyse, die zeigen soll, welche Standorte besonders gefährdet sind, könnten weitere Maßnahmen hinzukommen. Eine Maßnahme geht jetzt in die konkrete Umsetzung. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee setzt in einzelnen Fällen auf einen Nachtverschluss. Bisher waren die Selbstbedienungs-Zonen 24 Stunden lang geöffnet, Kundinnen und Kunden konnten sich so auch in der Nacht zum Beispiel Geld vom Automaten ausgeben lassen. Das ändert sich nun.

