Spatenstich für Energiepark in Heimertingen

Die Greenarea Heimertingen GmbH will mit einer großen Photovoltaik-Anlage jährlich 30 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Wer hinter Greenarea steckt.

05.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Vor fast genau zwei Jahren stand folgende Schlagzeile in der Memminger Zeitung: „Absage für Photovoltaik-Anlage am Sennhof.“ Der Heimertinger Gemeinderat hatte sich zuvor gegen die Pläne der Firma B&S aus Altenstadt ausgesprochen, die das Gelände einer rekultivierten Kiesgrube zur Energiegewinnung nutzen wollte. Hauptkritikpunkt der Ratsmehrheit war der in ihren Augen zu große Flächenverbrauch.

"Das ist ein Super-Projekt"

Den MZ-Artikel lasen damals auch Johannes Demmeler, Geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Maschinenbauunternehmens in Heimertingen, und Andreas Müller, Chef der Alois-Müller-Gruppe, zu der auch die E-con AG in Memmingen gehört. „Wir dachten uns damals“, erzählt Demmeler gegenüber unserer Redaktion, „das ist ein Super-Projekt, das muss doch umzusetzen sein.“ So nahmen sie Kontakt mit der Gemeinde auf und entwickelten ein Konzept, dass sowohl für Umwelt und Klima als auch für die Bürgerschaft und alle Projektbeteiligten einen Mehrwert bietet. Laut Müller bieten derartige Projekte auch die große Chance für Kommunen, ihre Energieversorgung krisenunabhängig aufzustellen. Für die Umsetzung ihrer Idee gründeten die beiden Geschäftsmänner schließlich die „Greenarea Heimertingen GmbH“.

Planung startete vor zwei jahren

Während der zweijährigen Planungs- und Genehmigungsphase waren die Investoren nach eigenen Angaben siebenmal im Gemeinderat und haben schließlich Mitte Oktober von allen Ratsmitgliedern die Zustimmung zur Baugenehmigung erhalten. So konnte jetzt der offizielle Spatenstich erfolgen. Dabei berichtete Heimertingens Bürgermeister Josef Wechsel, dass das ganzheitliche Konzept der Investoren den Ausschlag für die Zustimmung im Gemeinderat gegeben habe.

Das Konzept sieht unter anderem Folgendes vor: Der Energiepark soll mit 51.500 Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden. Mit diesen sollen jährlich 30 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Rechnerisch könnte man damit etwa 9000 Haushalte mit Strom versorgen. Die jährliche CO2-Einsparung durch den 18.800 Quadratmeter großen Energiepark auf dem Gelände der Sennhofstiftung entspricht pro Jahr rund 12.000 Tonnen.

Heimertingen bekommt jährlich 62.000 Euro

Laut Demmeler profitiert die Gemeinde von dem Projekt durch Steuern und Abgaben in Höhe von jährlich etwa 62.000 Euro. Zudem würden die Pachteinnahmen der Sennhofstiftung jährlich rund 70.000 Euro betragen, die letztlich örtlichen Vereinen und der Kirchengemeinde zugutekommen.

Darüber hinaus planen die Investoren – die nach Demmelers Worten etwa 20 Millionen Euro in das Projekt stecken – einen öffentlich zugänglichen Ladepark für E-Autos und E-Fahrräder in Heimertingen zu errichten. Nicht zuletzt soll die E-Con AG im Auftrag der Gemeinde ein Fernwärme-Konzept für das Gewerbegebiet und den Ort entwickeln.

Der neue Energiepark der Greenarea Heimertingen GmbH wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 ans Netz gehen.