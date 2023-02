Specht zerstört die Fassade der Grundschule Ottobeuren

Seit Jahren hackt der Vogel Löcher in die Fassade der Ottobeurer Grundschule. Davon wollen ihn Schüler, Lehrer und die Gemeinde abbringen. Aber wie?

Seit ein paar Jahren sorgt mindestens ein geflügelter Gast an der Grundschule Ottobeuren für Ärger: Ein Specht verursacht Schäden in der Fassade. Nun hofft Rektor Franz Grabenbauer, ein Mittel dagegen gefunden zu haben: Gemeinsam wollen es Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie die Gemeinde dem Vogel verleiden, dort sein Nest zu bauen und auf die Fassade einzuhacken. Um das Tier zu stören und abzuschrecken, basteln Jungen und Mädchen der Klasse 4a Reflektoren mit Flatterbändern und Glitzer.

Grundschule Ottobeuren: Rektor bemerkt Löcher unter dem Dach

Mit dabei sind Laura und Lena. Eigentlich, erzählen beide, würden sie den schönen Vogel schon gerne mal „in echt“ sehen. Bisher müssen sie sich mit Bildern begnügen, die an einer großen Infowand im Eingangsbereich der Schule hängen. Dass das mit dem Vertreiben gar nicht so einfach ist, weiß Rektor Franz Grabenbauer. Nachdem er im August 2020 die Leitung der Grundschule übernommen hatte, bemerkte er schnell die Löcher unterm Dach und bekam auch den „Fassadenhacker“ in Aktion zu sehen.

Im vergangenen Jahr dann wollte er die Sache gründlich angehen. Dafür fragte er nebenan nach: bei Biologielehrer Christian Wycisk vom Rupert-Ness-Gymnasium. Grabenbauer erkundigte sich bei ihm, ob er zu dem Thema recherchieren könne. Der Biologielehrer konnte schon öfter einen Blick auf das Tier erhaschen und geht davon aus, dass es sich um einen Buntspecht handelt.

Specht an der Grundschule Ottobeuren: Das könnte die Lösung sein

So kamen Jugendliche der zehnten Klasse mit ins Boot: Sie investierten im Biologieunterricht im Bereich Ökologie etliche Stunden und fassten ihre Erkenntnisse für die Schautafeln beim Eingang zusammen. Neben Bildern und Infos zu Buntspecht, Mittelspecht, Grünspecht und Schwarzspecht finden sich Tipps für die Abschreckung. Einer davon: „Hängt glitzernde, flatternde und reflektierende Basteleien vor den Eingang des Nests.“ Auch Lärm könnte abschreckend wirken, worauf jedoch mit Rücksicht auf eine nahegelegene Wohnung verzichtet wird.

Unter den Infos findet sich auch eine Warnung: Demnach dürfen die Vögel nicht einfach vertrieben werden, stehen sie doch unter Schutz. So bedarf es einer artenschutzrechtlichen Genehmigung von der Naturschutzbehörde, ehe man ein vom Specht geschlagenes Loch schließen darf. Geschehen darf das auch nur außerhalb der Brutzeit.

Mit diesen Vorschlägen ausgestattet wandte sich der Rektor im nächsten Schritt an seine Fachberaterin für Werken, Inge Hörtensteiner. Sie erzählt wiederum, dass der Bereich Metall und Upcycling gut in den Lehrplan der dritten und vierten Klasse gepasst habe. Mit Unterstützung von Aushilfslehrerin Monika Miller wurden alte, spiegelnde CDs mit einem besonders witterungsbeständigen Kleber zusammengefügt und an selbst gedrehten Kordeln aufgehängt.

Zweites Mittel, um den Specht in seinen Bau-Eifer zu stoppen: Blechdosen, an die Flatterbänder aus leeren Kaffeetüten geheftet wurden. Dafür müssen die Mädchen und Jungen Streifen schneiden und mit der Spitzzange einen Lötdraht biegen. Am Ende der Werk-Doppelstunde 34 aufgemotzte Dosen und 30 CDs fertig.

Vom Specht und den Schäden an und hinter der Fassade weiß der Facilitymanager des Schulzentrums, Johann Sauter, seit etwa 2017. Immer wieder hat er seither mit der Feuerwehr in rund neun Metern Höhe Spechtlöcher an der Fassade verschlossen, die mit einem Wärmedämmverbundsystem saniert worden war. Der neue Plan sieht nun vor, auf der gesamten Länge unterhalb des Dachvorsprungs ein Drahtgeflecht mit den Glitzer- und Flatterdingern zu montieren – und zwar voraussichtlich im Februar während der Faschingsferien, um der Wohnungssuche und Brutzeit des Spechts deutlich voraus zu sein.

