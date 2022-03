Spenden-Aktion in Memmingen: Hunderte Bürger machen mit

Die Stadt Memmingen sammelt Sachspenden für die Menschen in ihrer ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw. Viele ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz.

13.03.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Eine Spendenaktion der Stadt Memmingen für die vom Krieg betroffenen Bürger in der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw ist am Samstag auf große Resonanz gestoßen. Ein unablässiger Anlieferverkehr spendenbereiter Bürger sorgte dafür, dass die für die Sachspenden bereitgestellte Lagerfläche in der ehemaligen Rinderbesamungsstation beim Autobahnkreuz stetig anwuchs. Zuvor hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, der Feuerwehr, des THW und der Memminger Hilfs- und Rettungsdienste einen Teil der Station entsprechend hergerichtet. Die Sachspenden wurden unter der Federführung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) angenommen.

Organisator: "Die Aktion läuft optimal"

Gemäß dem Aufruf der Stadt brachten Bürger Babynahrung, Hygieneartikel, Medikamente, Decken, Schlafsäcke und stilles Wasser. Hauptorganisator Christian Betz (DLRG) hob das engagierte Zusammenwirken der unterschiedlichen Hilfsorganisationen bei der Planung und Durchführung der Spendenaktion hervor. „Das läuft alles optimal.“ Gemeint war der organisatorische Ablauf. Die beladenen Fahrzeuge fuhren vor, die Hilfsgüter wurden von den Bürgern zusammen mit den Hilfskräften entladen, in eine Halle gebracht, sortiert, beschriftet und sogleich für den Weitertransport nach Tschernihiw verpackt. Laut Betz waren es mehrere Hundert Autos, mit denen Spenden vorbeigebracht wurden.

"Was wäre, wenn es uns so gehen würde?"

Mehrere Hilfspakete hatten auch Peter Kary und Bianca Kary-Daniech geschnürt. Beide berichteten, dass sie das Leid, das die Ukrainer durch das Kriegsgeschehen erleiden müssen, sehr betroffen macht. „Wir leben in Freiheit, Frieden und Wohlstand. Das haben die Menschen in der Ukraine nicht mehr.“ Der Kontakt zu einer Geflüchteten, die mit einem Kind und nur wenigen Habseligkeiten nach Deutschland gekommen ist, habe diese Betroffenheit noch vertieft. Zu helfen und an der Aktion der Stadt Memmingen teilzunehmen, sei angesichts dessen eine Selbstverständlichkeit. „Was wäre, wenn es uns so gehen würde?“, meinte Franziska Höckberg, die selbst zwei Kinder hat, und Wolldecken, Schlafsäcke und Verbandsmaterial von ihrem Auto zur Annahmestelle brachte.

Betz berichtete, dass Tschernihiw vom Krieg schwer betroffen sei. Da die Stadt unter Beschuss stehe, werde es nicht einfach werden, die Sachspenden in die Stadt zu bringen. Laut Stadtverwaltung soll dies geschehnen, sobald Transporte wieder möglich sind.

Weitere Sammelaktionen in Memmingen

Weitere Sammeltermine sind am Mittwoch, 16. März, von 18 bis 20 Uhr und am Freitag, 18. März, von 17 bis 20 Uhr in der ehemaligen Rinderbesamungsstation. Gesammelt werden gezielt Babynahrung, Babyartikel, Hygieneartikel, Medikamente, gereinigte Decken und Schlafsäcke, Rucksäcke, Verbandskästen, Taschenlampen und stilles Wasser in Plastikflaschen. Kleidung wird nicht gesammelt.

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg Spendenmöglichkeiten und Hilfsangebote für die Ukraine in Memmingen und dem Unterallgäu

Lesen Sie auch: Spenden für die Ukraine im Allgäu: So können Allgäuer helfen"