Sport für Kinder: „Kleiner Schritt in die richtige Richtung“

28.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Jörg Ammon, der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), nennt es einen „kleinen Schritt in die richtige Richtung“: Sport für Kinder unter 14 Jahren sei in Bayern seit Mittwoch wieder möglich. Der organisierte Sport habe bei der bayerischen Politik erwirkt, dass der Freistaat Regelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes in seiner „Landes-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ umsetze, so Ammon. Dies sei jetzt erfolgt: Training im Freien für unter 14-Jährige sei in Fünfergruppen auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 erlaubt. „Anleitungspersonen“ dürften an diesem Sport teilnehmen, wenn sie ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis nachweisen könnten.