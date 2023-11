Betrunkener attackiert Marktleiter in Memmingen

In der Memminger Innenstadt ist ein betrunkener 19-Jähriger auf einen Marktleiter losgegangen. Als die Polizei eingetroffen ist, versucht er zu fliehen.

22.11.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Am Dienstagmittag ist in der Memminger Innenstadt ein 19- jähriger Mann auf einen Marktleiter eines Sportgeschäfts losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, pöbelte und beleidigte der Betrunkene zuvor mehrere Kunden des Geschäfts an.

Memminger Innenstadt: Betrunkener greift Marktleiter an

Der Marktleiter schmiss den 19-jährigen wegen dieses Verhaltens aus dem Geschäft und erteilte ihm Hausverbot. Das nahm der Betrunkene als Anlass, den Leiter anzuspucken und auf ihn los zu gehen. Dadurch wurde der Marktleiter verletzt.

In der Memminger Innenstadt geht 19-Jähriger Kunden und Marktleiter an

Als die Polizei eintraf, versuchte der 19-Jährige zu fliehen. Bei dem Versuch fasste die Polizei ihn und nahm ihn gefesselt in Gewahrsam. Gegen den Betrunkenen ermittelt nun die Polizei Memmingen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch.

