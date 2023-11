Sportschütze Erich Huber aus Memmingerberg ist international unterwegs

Der Sportschütze aus Memmingerberg feiert erneut einen Erfolg mit der deutschen Nationalmannschaft. Der große Wunsch dabei.

02.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bei der wichtigsten Sportveranstaltung des Eisenbahnersports dabei zu sein, ist immer wieder das Ziel von Sportschütze Erich Huber aus Memmingerberg. Alle vier Jahre wird die USIC (internationale Bahnsport-Vereinigung) in verschiedenen Ländern ausgetragen. Nach Corona-Pandemie und Terminüberschneidungen konnten die Wettkämpfe jetzt wieder durchgeführt werden.

Acht Mitgliedstaaten gehen an den Start

Insgesamt gingen acht Mitgliedsstaaten an den Start: Indien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Tschechien, Österreich, Dänemark und Luxemburg. Die „Union Sportiv des Cheminot de France“ war für die Organisation dieser 16. USIC-Meisterschaft in Saint-Mandrier-sur-Mer nahe Toulon verantwortlich. Nach mehreren Sichtungen wurden die Eisenbahn-Sportschützen wieder zu einer neuen, aktuellen Nationalmannschaft zusammengefügt.

Sportschütze Erich Huber ist wieder mit dabei

Nur drei Schützen je Disziplin in den Sportarten Luftgewehr, Luftpistole, Sportgewehr und Sportpistole wurden zu diesem Event eingeladen. Auch Sportschütze Erich Huber war wieder mit dabei. Bei ihm war die Freude besonders groß, hatte ihn doch das deutsche Nationalteam zum Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier bestimmt.

Huber hat bisher ununterbrochen an den meisten USIC-Meisterschaften teilgenommen und immer wieder seine Leistungen unter Beweis gestellt. Bei den Wettkämpfen waren, wie erwartet, die Leistungssportler aus Indien nicht zu schlagen. In der Nationenwertung wie auch in den Einzelwertungen hatte das Indien-Team die Nase vorn.

Der Wunsch des Memmingerbergers beim Wettkampf

Der Wunsch der Deutschen war in diesem Jahr, den zweiten Platz einzunehmen. Was dann auch letztendlich so der Fall war. Am Ende nahm die deutsche Nationalmannschaft die Silbermedaille entgegen, vor Frankreich und der Schweiz. Mit dieser Platzierung war das deutsche Team sehr zufrieden. Denn dadurch kann sich die Mannschaft nun auch „Europameister des Bahnsports“ nennen.