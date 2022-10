Sportschützengau Memmingen: Große Ehre für Norbert Endres

Der langjährige Gauschützenmeister erhält den Ehrentitel verliehen. Seine Nachfolge tritt Wilfried Seitz an. Der Gau Memmingen blickt auf zahlreiche Erfolge seiner Mitglieder.

Norbert Endres hat den Sportschützengau Memmingen aus einer Krise geführt, war acht Jahre lange Erster und vier Jahre lange Zweiter Gauschützenmeister sowie fünf Jahre Rundenwettkampfleiter. Da nun sein Stellvertreter Wilfried Seitz zum Gauschützenmeister gewählt wurde, bekam Endres bei der Gaugeneralversammlung die Auszeichnung des Ehren-Gauschützenmeisters verliehen.

Franz Waibel war zwölf Jahre lang stellvertretender Gauschützenmeister und trat bei der Neuwahl ebenfalls nicht mehr an. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt, ebenso Erich Huber, der 24 Jahre lang als Zweiter Gausportleiter fungierte.

So wurde gewählt

Bei der Neuwahl des Gauvorstandes hatten die Vereinsvertreter die Möglichkeit, aus mehreren Vorschlägen zu wählen: Stellvertretender Gauvorsitzender wurde Stephan Hegemann, Gauschatzmeisterin Reinhilde Schmalholz, Gausportleiter Herbert Miorin, Stellvertreterin Sabine Schick, Schriftführerin Nicole Haggenmüller und Gaudamen-Sportleiterin Ramona Hänßler. Die Kasse prüfen künftig Andreas Angele und Franz Morath.

Das sind die nächsten Termine im Sportschützengau Memmingen

Ein „richtiges Gauschießen“ richtet die Zimmerstutzengesellschaft Niederrieden vom 26. April bis zum 16. Mai 2023 auf der heimischen Schießanlage aus. Schützenmeister Markus Schütz hofft, die Festscheibe mit guten Preisen ausstatten zu können. Das Seniorenschießen 2023 trägt der Schützenverein Erkheim aus.

Laut Endres gehören dem Gau aktuell 42 Vereine mit 4323 Erst- und 401 Zweitmitgliedern an, was immerhin eine kleine Stabilisierung bedeute. In mehreren Arbeitsgruppen wurde die Zukunft des Gauvorstands diskutiert. Die sportlichen Erfolge bezeichnete Endres als „sehr bemerkenswert“. Bei den wenigen Meisterschaften, die stattfanden, seien eine ganze Reihe von Deutschen Meistertiteln und vordere Plätze zu verzeichnen gewesen. Erich Huber holte bereits seinen 53. Deutschen Meistertitel.

Gaujugendwettkampf: 104 Teilnehmer dabei

Gaujugendleiter Axel Wronowski berichtete, dass erstmals nach zwei Jahren wieder ein Gaujugendwettkampf (in Wolfertschwenden und Niederrieden) mit 104 Jungschützen durchgeführt werden konnte. Der vom ehemaligen Landwirtschaftsminister Josef Miller gestiftete Wanderpokal wurde mit einer Blattl-Wertung ausgeschossen. Zudem habe ein „anonymer Spender“ Pokale gestiftet, die im Rahmen eines Fernwettkampfes auf Punktwertung ausgeschossen wurden.

Gaudamenschießen soll im Frühjahr ausgerichtet werden

Gaudamenleiterin Ramona Hänßler berichtete vom 45. Bezirkspokal, der als Fernwettkampf in Wolferschwenden ausgetragen wurde. Bei den Auflageschützinnen und der Luftpistole sicherte sich der Gau den Sieg. Das beliebte Gaudamenschießen soll im kommenden Frühjahr ausgetragen werden. Damit der Gau bei den kommenden Wettkämpfen „gut am Start“ sei, suche Hänßler weitere Damen ab 21 Jahren zur Verstärkung. Gausportleiter Herbert Miorin berichtete, dass die Zahl der Teilnehmer bei den Wettbewerben binnen eines Jahres wesentlich zurückgegangen ist: von 652 auf 431 Anmeldungen.

Ergebnisse des 21. Gau-Seniorenschießen in Niederrieden

Das 21. Gau-Seniorenschießen in Niederrieden verzeichnete 93 Teilnehmer (zwei Jahre zuvor 141). Auch hier habe es eine Zurückhaltung wegen der Pandemie gegeben. Der Senioren-Rundenwettkampf mit 26 Mannschaften ging turnusmäßig über die Bühne. Bei den Gaurundenwettkämpfen waren 62 Luftgewehr- und 22 Luftpistolen-Mannschaften gemeldet. Weil heuer keine Bezirksmeisterschaften ausgetragen wurden, konnte alles ohne Termindruck erfolgen.

Im Juni/Juli 2022 erfolgten die Bayerischen Meisterschaften für Luftgewehr, Luftpistole und Revolver. Im August fand die Deutsche Meisterschaft im Bereich Klein- und Großkaliber statt. Bei der Bayerischen Meisterschaft Armbrust errang Erich Huber abermals den ersten Platz.

