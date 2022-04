Die freiwilligen Einsatzkräfte sind nach Amendingen ausgerückt. Ein Feuer wurde gemeldet. Was eine Müllpresse und eine Spraydose damit zu tun haben.

20.04.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag in Amendingen ausgerückt. Dort wurde ein Feuer gemeldet.

Das ist passiert: Ein Lastwagen hatte eine Müllpresse geladen. In dieser Müllpresse verursachte vermutlich eine Spraydose ein Feuer, so die Polizei auf Nachfrage. Die Feuerwehr rückte an und löschte.