Springturnier in Memmingen ein Magnet für Pferd und Reiter

Trotz kühler Witterung großes Teilnehmerfeld bei Reitsport-Turnier in Memmingen. Lob für die Turnierorganisation.

26.04.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Jochen Fimpel vom Reitverein Kißlegg ist ein sehr erfahrener Reiter. Seine Spezialität ist der Beritt schwieriger Pferde im heimischen Reitstall. Doch auch der 39-jährige Springreiter ist vor plötzlichen Wendemanövern seines Pferdes „Lord Lexikon“ nicht gefeit.

Das Pferd entscheidet sich vor dem Hindernis für eine abrupte Kehrtwende, und Fimpel muss aus dem Sattel. Er landet unsanft mit dem Schienbein auf einer Hindernisstange. „Kein Problem, etwas Salbe, und morgen bin ich zum zweiten Turniertag wieder da“, sagt Fimpel mit verschmitzter Miene.

Springreiterinnen und -reiter sind halt aus einem besonderen Holz geschnitzt. Und tatsächlich: Am zweiten Turniertag ist Jochen Fimpel bereits wieder mit „Quiwi Carina“ bei einer Punktespringprüfung der Klasse L unterwegs und belegt bei 86 Startern in der ersten Abteilung den dritten Platz.

Das Springturnier steht in der Gunst der Teilnehmenden weit oben

Das Memminger Springturnier in der neu gestalteten Reitsportarena der Familie Honold steht in der Gunst der Teilnehmenden sehr weit oben. Insgesamt erfolgen für die zehn Prüfungen 720 Nennungen, wobei einige Reiter mit mehreren Pferden an den Start gehen. 450 Teilnehmer sind es schließlich, die sich 600 Startplätze gesichert haben.

Bodo Battenberg kennt noch den alten Grasplatz mit Baumbestand, der im vergangenen Jahr durch einen modernen Ebbe-Flut-Sandplatz ersetzt wurde. „Eine tolle Reitanlage, die internationale Standards erfüllt und den Reiterinnen und Reitern ideale Bedingungen bietet“, sagt Battenberg, der in der Vielseitigkeit zahllose nationale und internationale Erfolge erzielte und in jungen Jahren sogar an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte.

Lesen Sie auch

Geschichte, Lage und Kinderfest Kaufbeuren: Tänzelfest, Eishockey, Einwohner und Sehenswürdigkeiten

Bodo Battenberg ist am Turnierwochenende mit fünf verschiedenen Pferden unterwegs und dem Veranstalter dankbar, dass auch Prüfungen für Jungpferde auf dem Programm stünden. So könnten die noch nicht erwachsenen Pferde behutsam auf die schweren Prüfungen vorbereitet werden.

Teilnehmer in Memmingen bestätigt: „Absolut professionelle Bedingungen“

Dies bestätigt Christoph Kaufmann, der mit seiner fünfjährigen Stute „Dominators Dakota“ zusammen mit Reitkollegin Stefanie Paul und einer Wertnote von 8,2 den ersten Platz in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** belegt. „Wir haben hier absolut professionelle Bedingungen und erfreuen uns am durchdachten Konzept von Abreiteplatz und Parcours“, berichtet Kaufmann, der für den Reitverein Jettingen an den Start geht.

Auch am zweiten Turniertag geht es Schlag auf Schlag. Auf dem Programm stehen sechs Prüfungen, von der Stilspringprüfung Klasse E bis zu Prüfungen der Klasse M. Das Teilnehmerfeld ist hochklassig und international besetzt.

Neben Reiterinnen und Reitern aus Deutschland kommen Teilnehmer aus Österreich und Italien, der Schweiz und sogar Sportler, die für Israel und Neuseeland starten. Turnier-Tierarzt Dr. Martin Hofmann muss lediglich eine Schnittverletzung am hinteren Fesselgelenk eines Pferdes versorgen. Die von ihm laut Reglement durchzuführenden Pferdekontrollen und Pferdepasskontrollen verlaufen ohne Beanstandung. Auch Uwe Tobler vom Memminger Roten Kreuz berichtet von einem ruhigen Sanitätsdienst. Einige Reiter müssen zwar aus dem Sattel, dabei entstehen aber keine gravierenden Verletzungen.

Veranstalter-Sohn Tim Honold erweist sich als besonders eifriger Schleifensammler

Als besonders eifriger Schleifensammler erweist sich der 19-jährige Tim Honold, der am Turnierwochenende zu neun Platzierungen kommt. Auf seiner Stute „Cascadina“ zeigt der Memminger Reiter in der Springprüfung der Klasse M einen fehlerfreien Ritt und landet auf dem zweiten Platz.

Nicht nur wegen des Abschneidens ihres Sohnes zeigen sich Meike und Benjamin Honold mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden. „Wir hatten Glück mit dem Wetter und haben sehr viele positive Rückmeldungen zum Parcours und zur Turnierorganisation erhalten“, sagen die beiden Turnierveranstalter aus Memmingen.

An jedem Turniertag sind immerhin 30 Helferinnen und Helfer eingesetzt.

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für ein anstehendes Turnier-Highlight in Memmingen. Für 24. bis 26. Juni ist nämlich die Qualifikation zum Bundeschampionat für Jungpferde geplant, zugleich wird die Wahl-Reitsport-Trophy vergeben und der Schwaben-Master-Cup der besten Reiterinnen und Reiter ausgetragen.

Auch Jochen Fimpel aus Kißlegg wird sicher wieder unter den Teilnehmern sein und eine Salbe im Gepäck dabeihaben.

Ergebnisse beim Springturnier in Memmingen

Ergebnisse beim Springturnier in Memmingen: Springpferdeprüfung Klasse M*: 1. Platz: Patrick Afflerbach (RV Königsbrunn), 2. Platz: Sophia Hierlemann (RV Leutkirch-Diepoldshofen), 3. Platz: Natalie Steinhauser (RSZBussenberg). – Springprüfung Klasse M*: Erste Abteilung: 1. Platz: Leonie Assmann (RFV Bad Wörishofen), 2. Platz: Tim Honold (RSZ Illertissen), 3. Platz: Lea Wiest (RFVKißlegg). – Zweite Abteilung: 1. Platz: Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen), 2. Platz: Alexander Wahl (RFV Oberschwaben), 3. Platz: Ralf Rundel(RCRupberg).

Die kompletten Prüfungsergebnisse gibt’s im Internet unter

www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten/veranstaltung/35371/-MemmingenSchw