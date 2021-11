Sprung: Hier ist ein neuer Bikepark entstanden

Eine offizielle Eröffnung in Trunkelsberg ist für das Frühjahr geplant. Das ist geboten und darüber freuen sich die jungen Nutzer.

Die Schutzausrüstung wird am Körper angelegt, der Helm aufgesetzt und in die Handschuhe geschlüpft, dann geht es los: auf dem neu gestalteten Bikepark in Trunkelsberg. Der hat Form angenommen – ist nahezu fertig und wird bereits jetzt schon gut angenommen.

Stefan Hundegger schaut über das Areal in der Nähe des Sportplatzes. Der gebürtige Trunkelsberger ist Zweiter Vorsitzender der Bike Initiative Trunkelsberg und freut sich über das, was entstanden ist – die Anlage mit dem Namen „Bikeport“.

Die Idee entsteht

„Los ging eigentlich alles mit der Idee meiner Frau Melanie. Unsere beiden Jungs fuhren immer über selbst gebaute Holzkicker. Beim Spaziergang aber merkte sie dann an, dass der eigentlich zweite Fußballplatz leer ist“, erzählt der 45-Jährige. Da ließe sich doch vielleicht etwas ermöglichen? Stefan Hundegger setzte sich mit Bastian Dörr, dem Vorsitzenden der Wakeboard-Anlage Memmingen, in Verbindung. „Er war von Anfang an begeistert.“ Gemeinsam ging es in eine Gemeinderatssitzung – mit dem Ziel, das Vorhaben eines Bikeparks vorzustellen und eine mögliche finanzielle Unterstützung zu erhalten. „Es musste Überzeugungsarbeit geleistet werden“, merkt Hundegger an. Er und Dörr sind die Vorsitzenden der gegründeten Bike Initiative (wir berichteten).

Nach der Genehmigung und einer finanziellen Unterstützung von 9500 Euro durch die Gemeinde gingen die Bauarbeiten in den Sommerferien los. Jetzt hat sich das Areal schon gut entwickelt. Es gibt einen Pumptrack für Kinder. Der ist sogar bereits mit einem Laufrad zu bewältigen. Dann zeigt sich das Hauptfeld mit der Jumpline. Es gibt Steilkurven und drei Backlines zurück zum Starthügel. Im vorderen Bereich ist ein Container platziert, Sitzplätze sind zu finden.

„Es gibt noch ein paar Dinge zu tun“, so der 45-Jährige. Der Container soll noch gestaltet werden; Gras wird gesät. Wichtig sei außerdem: „Die Anlage soll leben und sich dementsprechend auch verändern“, sagt Hundegger. Soll heißen: Die Nutzer geben Rückmeldung, was an Gestaltungsmöglichkeiten gewünscht ist. Im Frühjahr soll es soweit sein. Dann soll die Anlage eröffnet werden – mit einer „gescheiten Feier“, so Hundegger.

Bis dato ist die Initiative, die derzeit aus der siebenköpfigen Vorstandschaft sowie weiteren gut 15 Mitgliedern besteht, auf der Suche nach weiteren Sponsoren. In den vergangenen Monaten hätten einige mit Arbeitsleistung oder auch Material geholfen. Dafür bedanke sich der Verein.

Das bisherige Ergebnis

Mit dem bisherigen Ergebnis sei man mehr als zufrieden. Stefan Hundegger: „Es soll für alle Könnerstufen etwas geboten sein, schließlich ist die Anlage auch öffentlich.“ Der Bikeport ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet und für alle Interessierten zugänglich. Gleichzeitig gelte der Appell, sich entsprechend auf der Anlage zu verhalten. Verschmutzungen oder gar Beschädigungen seien natürlich nicht gewünscht.

Rückmeldungen der Nutzer sind positiv

Bisher sind die Rückmeldungen der Nutzer – in der Hauptsache Kinder – gut. „Wir bekommen eben auch gesagt, dass es schön ist, dass man sich nicht nur mit einer Arbeitsleistung, sondern auch mit den eigenen Ideen einbringen kann“, erzählt Hundegger.

Seine beiden Söhne Marvin und Marlon bringen sich gerade am Start-Hügel in Stellung. Sie winken kurz, dann scheinen sie sich für einen Moment zu konzentrieren, stoßen sich mit dem Rad ab. Über die Jumpline fliegen sie förmlich – mit einem Lächeln im Gesicht. „Mir macht einfach Spaß, dass man hier üben und so auch dazulernen kann. Außerdem kann man das mit Freunden machen“, sagt der elfjährige Marvin. Angst habe er nicht, wenn er auf dem Fahrrad sitze und durch den Bikepark düse. Der nötige Respekt gehöre aber dazu – und natürlich ganz viel Freude.