Nach dem Brand in Steinheim geht die Polizei jetzt einem Verdacht nach

Im Stadtteil von Memmingen sind ein Schuppen und ein Holzstadel in Flammen aufgegangen. Die Polizei hat erste Erkenntnisse, was zum Brand geführt haben könnte.

25.04.2022 | Stand: 19:35 Uhr

Die Polizei ermittelt weiter: In der vergangenen Woche brannten in der Nacht zu Donnerstag ein Holzstadel sowie ein Schuppen im Memminger Stadtteil Steinheim nieder. Ein Großaufgebot an Feuerwehren war vor Ort, um das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Brand in Steinheim: Erste Ermittlungen zeigen dieses Ergebnis

Erste Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass die Ursache für das Feuer bei einem Grill oder einer „nicht sachgerecht installierten Elektrik“ liegen könnte. „Das ist aber noch nicht abschließend gesichert“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Polizeipressesprecherin ergänzt: „Die Ermittlungen zur Brand-Ursache laufen weiter.“

55 freiwillige Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinheim, Buxheim, Amendingen und Memmingen waren zum Brand des Gartenschuppens und des Holzstadels an der Heimertinger Straße in Steinheim ausgerückt. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk Memmingen vor Ort.

Brand in Steinheim: Schuppen und Stadel völlig zerstört

Der Schuppen sowie der Holzstadel wurden beim Brand vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

