Polizei sucht nach dem Stadel-Brand eine Frau

Nach dem Brand eines Stadels vergangene Woche in Steinheim sucht die Polizei nun nach einer Frau: Die Zeugin könnte entscheidende Hinweise geben.

27.04.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Nach dem Brand eines Schuppens und eines Stadels in Steinheim bei Memmingen sucht die Kriminalpolizei eine Zeugin. Die Ursache des Brands in der vergangenen Woche in der Nacht auf Donnerstag ist laut Polizei weiter unklar. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang allerdings nicht.

Zeugin weckte Anwohner und verschwand

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine bislang unbekannte Zeugin den Brand im Vorbeifahren bemerkte, die Bewohner weckte und auf das Feuer aufmerksam machte. Die Frau war jedoch verschwunden, als die Rettungskräfte eintrafen.

Frau soll sich bei der Polizei melden

Nun bittet die Polizei die Frau, sich zu melden: Die Zeugin könne möglicherweise wichtige Hinweise zum Brandverlauf und damit auch zur Brandursache machen. Sie soll sich unter Telefon 08331/1000 melden.

