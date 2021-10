Stadt Memmingen bedankt sich bei ehrenamtlichen Helfern

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder zeichnet zahlreiche Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen und Feuerwehren in der Stadthalle aus.

29.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr fand der Blaulicht-Empfang der Stadt Memmingen mit Ehrungen verdienter Mitglieder der Hilfsorganisationen und der Feuerwehren nun in der Stadthalle statt. Dabei wurden die Ehrenamtlichen für 25, 40 und 50 Jahren Dienst geehrt.

„Dieser Empfang ist für mich eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ihnen allen sehr herzlich dafür zu danken, dass Sie sich hier in Memmingen tagtäglich mit großem Engagement um die Sicherheit, den Schutz und die Hilfe für unsere Bevölkerung kümmern“, unterstrich OB Manfred Schilder in seiner Laudatio. Zugleich dankte er den Familien und den Arbeitgebern, „die es möglich machen, dass Sie Ihren Dienst ausführen können“. In seinen Augen ist Sicherheit eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Bürger in Freiheit leben können. Diese Sicherheit könne die Gemeinschaft nur mit Hilfe der vielen Ehrenamtlichen der Hilfsorganisationen bieten. Dies sei zudem ein „ausgesprochen wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft“.

Gelebte Gemeinschaft in der Blaulicht-Familie

Auf das verheerende Hochwasser im Ahrtal ging Stadtbrandrat Raphael Niggl in seiner Rede ein. „Trotz widriger Umstände können wir in Deutschland auf ein funktionierendes Hilfeleistungssystem blicken.“ In anderen Ländern wäre eine Soforthilfe binnen weniger Stunden wie im Ahrtal gar nicht möglich gewesen, da einzelne Stützpunkte in einem weiten Umkreis eine flächendeckende Lage gar nicht bewältigen könnten. „Zeitnahe Hilfeleistung für eine große Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern ist nur mit zusätzlichem bürgerschaftlichem Engagement möglich“, betonte Niggl. Gelebte Gemeinschaft, Rücksichtnahme und Toleranz seien Werte, „die uns alle in der Blaulichtfamilie auszeichnen“.

Musikalisch umrahmt wurde der feierliche Abend samt einem gemeinsamen Essen von Annette Weber und Constanze Kraus.