Stadt Memmingen stellt Ergebnis von Pilotprojekt in Wohngebiet vor

Die Stadt hat in einem Wohngebiet im Memminger Südwesten eine Fragebogenaktion gestartet. Was dahinter steckt und wie es weitergeht.

30.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wie wird Ihr Grundstück derzeit genutzt? Können Sie sich eine bauliche Veränderung vorstellen? Wollen Sie Ihr Haus oder Teile davon verkaufen? Mit diesen und weiteren Fragen sind Grundstückseigentümer im Wohngebiet „Auf dem Neubruch“ im Südwesten von Memmingen vor einiger Zeit konfrontiert worden. Die Stadt hatte einen Fragebogen erstellt, um herauszufinden, wie groß das Potenzial in Sachen Nachverdichtung in diesem Gebiet ist. Das Ergebnis stellte der Leiter des Stadtplanungsamts, Uwe Weißfloch, in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vor.

Das Stadtplanungsamt hatte laut Weißfloch den Auftrag bekommen, „dass wir Memmingen möglichst flächensparend, nachhaltig und ressourcenschonend entwickeln sollen“. Der Vorschlag sah vor, ein Verdichtungskonzept zu erarbeiten. Im Bereich Geschosswohnungsbau, wo es vor allem um die Aufstockung vorhandener Gebäude geht, sei man bereits im Memminger Westen, am Hühnerberg und im Kalkerfeld tätig geworden. Dort seien mehrere Hundert neue Wohnungen möglich.

Klassische Wohngebiete in Memmingen auf Baulücken untersucht

Auch die klassischen Wohngebiete mit überwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern seien untersucht worden – etwa auf Baulücken oder nur teilweise bebaute Grundstücke. Herausgekommen sei ein Potenzial zur Nachverdichtung von insgesamt rund 85 Hektar. Wobei Weifloch anmerkte, dass dies nur eine theoretische Annahme sei. Dabei sei auch eine Prioritätenliste erstellt worden. Im Fokus standen vor allem Gebiete, deren Bebauungsplan schon relativ alt ist oder für die ein neuer Bebauungsplan zur Nachverdichtung womöglich hilfreich wäre. Dazu wurde ein Pilotprojekt ins Leben gerufen: Die Idee: Die Stadt tritt zunächst mit den Grundstückseigentümern in Kontakt, um nicht am Bürgerwillen vorbeizuplanen. Als erstes war nun das Wohngebiet „Auf dem Neubruch“ an der Reihe.

Das Untersuchungsgebiet bestand aus 94 Grundstücken, 106 Fragebögen wurden verschickt. „Wir wollten bewusst keine Infoveranstaltung anbieten. Denn wer sagt schon in öffentlichen Sitzungen gerne, dass er verkaufen möchte?“, so der Leiter des Stadtplanungsamts. Die Rücklaufquote lag bei 26 Prozent. „Das ist statistisch gesehen ganz in Ordnung.“ Zwölf der Befragten hatten demnach einen Änderungsbedarf in den nächsten Jahren angegeben, der laut den dort rechtskräftigen Bebauungsplänen aktuell jedoch nicht in vollem Umfang umsetzbar wäre. Die Wünsche waren unterschiedlicher Art und hatten Anbauten, eine Aufstockung, einen Dachausbau und einen Abriss samt anschließendem Neubau zum Inhalt. „Nahezu alle hatten angekreuzt, dass sie gerne eine Beratung von uns hätten.“

Stadt will Eigentümer von Grundstücken beraten

Da der Prozentsatz nach Einschätzung der Verwaltung aber eher gering sei, stehe eine Änderung des Bebauungsplans nicht im Verhältnis zu den sich vermutlich ergebenden Nachverdichtungen. Stattdessen schlug Weißfloch vor, dass man nun in die Beratung der einzelnen Eigentümer einsteige. Da Memmingen als Stadt mit einem angespannten Wohnungsmarkt gilt, wolle man von der Möglichkeit Gebrauch machen, die das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz in einem solchen Fall vorsehe. So seien Befreiungen vom derzeit geltenden Bebauungsplan einfacher möglich. Einen generellen Anspruch gebe es aber nicht. Der Bauausschuss stimmte diesem Vorschlag der Verwaltung geschlossen zu.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) bezeichnete das Vorgehen als „pragmatischen Ansatz jenseits der großen Bauprojekte“. Dabei dürfe man die Bauherren nicht als Bittsteller betrachten. Wenn die Interessen der Stadt gewahrt seien, könne man auch etwas großzügiger sein.

Als nächstes Befragungsgebiet ist nun das „Bahnviertel“ im Memminger Westen an der Reihe.